被控非法收寄管制刀具到香港　FedEx：按標準安檢流程妥善處置

新華社周二（3日）報道，聯邦快遞（FedEx）涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，涉案物品已被中國有關部門暫扣，相關調查正在進行之中。 FedEx今日（4日）發聲明回應事件，稱該包裹來自一位長期客戶，他們按照標準安檢流程妥善處置。

FedEx近期接二連三捲入不同風波。（資料圖片）

FedEx聲明指，他們按照標準安檢流程妥善處置有關貨件。該包裹來自一位長期客戶，FedEx通過常規的流程和程序將其移交相關政府部門。

聲明又稱，這個包裹從未離開始發內地城市，也從未被派送，目前由政府部門管控。「聯邦快​​遞每天在全球遞送超過1500萬個包裹，我們在所服務的220多個國家和地區均設有多層級的安保措施。」

官媒：頂風作案自毀招牌

FedEx被控非法收寄管制刀具到香港的消息公開後，官方《央廣網》曾刊登「國際鋭評」，斥責FedEx「頂風作案自毀招牌」。文中形容，作為美國快遞業巨頭，FedEx從對涉華為公司多個快件做手腳，到涉嫌非法從美國承運槍支進入中國，再到涉嫌非法收寄寄往香港的管製刀具，一系列違法行為無異於自毀招牌，自棄商業信用。

文章又指，中國快遞市場潛力巨大，歡迎外資企業開拓發展，分享機遇，但前提是必須遵守法律、合規經營。任何在華企業和個人都沒有「法外之權」。