北斗系統在軌衛星已達39顆　明年將全面完成建設

中國衛星導航系統管理辦公室副主任楊軍4日在滬召開的第八屆航天技術創新國際會議上介紹，從2017年底開始，北斗三號系統建設進入了超高密度發射。目前，北斗系統正式向全球提供RNSS服務（Radio Navigation Satellite System，由用戶接收衛星無線電導航信號），在軌衛星共39顆。今年還將再發射5-7顆，明年再發射2-4顆衛星後，北斗全球系統建設將全面完成。

楊軍說，北斗系統始終將創新發展作為原動力。通過創新推動技術發展，星載原子鐘提高了三個數量級，衛星定位精度穩步提升；通過擴展功能，在進一步提升全球導航定位授時性能和區域短報文通信服務能力的基礎上，增加了全球短報文通信、國際搜救、星基增強、精密單點定位等服務能力，為世界航天技術貢獻「中國智慧」。

今年6月，遠望3號船在南太平洋監控第46顆北斗導航衛星發射。（新華社）

創新還推動了應用產業發展。物美價廉的北斗晶片，正進入28納米時代，通過建立地基增強系統，實現了全國一張網提供優質高精度服務；通過開展行業和區域示範，推動了北斗產業生態的良性發展。

楊軍表示，北斗系統始終堅持開放合作、資源分享。先後與GPS、格羅納斯實現相容交互操作。北斗導航系統還加入國際民航、國際海事、3GPP移動等國際組織，加快融入全球服務，為世界衛星導航貢獻「中國力量」。

（新華社）