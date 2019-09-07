颱風「玲玲」引山洪爆發　杭州道路電力設施損毀　逾30間房屋倒塌

受颱風「玲玲」影響，浙江杭州余杭鸕鳥鎮、百丈鎮等地周五（6日）突降大暴雨，引發洪水，導致30多間房屋倒塌，部分道路、農田、電力設施等出現損毀情況。 據中央氣象台消息，「玲玲」周六（7日）凌晨由東海北部進入黃海南部，預計在7日上午8時至8日上午8時這段時間，黑龍江、吉林、遼寧、四川盆地、貴州、雲南等地的部分地區有大雨或暴雨。

杭州余杭一河道洪水洶湧。（中新社）

綜合內媒報道，受颱風「玲玲」外圍環流影響，至6日8時，近24小時內浙江中北部有47個鄉鎮累計雨量超過50毫米（暴雨），13個鄉鎮超過100毫米（大暴雨），湖州安吉縣、杭州余杭區6日凌晨相繼發布暴雨紅色預警，安吉縣城所有學校停課一天。

6日凌晨2時至5時，杭州北部、湖州北部等地出現暴雨，3個站點的累積雨量超過100毫米，最大為杭州余杭區鸕鳥鎮126.7毫米，小時雨強最大為余杭區山溝溝村103.3毫米。突降的暴雨使余杭區鸕鳥鎮、徑山鎮、百丈鎮受災，至6日6時已臨時轉移安置群眾1300多人，無人員傷亡。有30多間房屋倒塌（主房2間，其餘為輔房），發生地質災害險情1宗。

杭州余杭區鸕鳥鎮仙佰坑村一房屋被大水沖的傾斜。（視覺中國）

受大暴雨及山洪影響。在鸕鳥鎮仙佰坑村，一座靠近河邊的賓館發生歪斜後「搖搖欲倒」。據當地村民回憶，大約在6日凌晨兩三點的時候，奔湧而來的洪水發出巨大的聲響，深度已經沒過小腿。很多人發現房子發生歪斜時，已經是天亮的時候。

據悉，事發前房屋裏的住戶已經及時轉移。該賓館主體共3層，向河邊傾斜已十分明顯，目測傾斜角度接近45度。但從外表看並無明顯裂痕，靠近道路的一側已拉上隔離帶。受該房屋影響，旁邊的一根電線杆也因「牽連」而傾斜向房屋一邊，電力部門當日已進行緊急搶修。

（中新社／浙江在線）