涉嚴重違紀違法　湖南人大常委會原副主任向力力被「雙開」

據中央紀委國家監委網站消息，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對湖南省人大常委會原黨組成員、副主任向力力嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

中央紀委國家監委指，向力力背離入黨初心，喪失理想信念，毫無黨性原則，對黨不忠誠不老實，搞兩面派、做兩麪人，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所；利用職權為親屬經營活動謀利，收受禮金；生活腐化奢靡，自我放縱，肆無忌憚貪圖個人享樂，嚴重敗壞黨的形象；將公權力作為謀取私利的工具，與不法私營企業主勾肩搭背，大肆收錢斂財、大搞權錢交易，在土地性質變更、房地產項目開發、承攬審批等方面為他人謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委指，向力力嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予向力力開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其湖南省第十一次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

（中央紀委國家監委網站）