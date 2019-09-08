【非洲豬瘟】廣州10招穩物價　低市價一成投放1600噸儲備凍豬肉

受非洲豬瘟疫情、氣候災害等因素影響，內地肉價、水果價格近期大漲。廣州市市委、市政府宣布，推出10條「保供穩價措施」，以穩定生豬和豬肉供應、增加雞鴨魚等肉類生產等。其中，將在本月按低於市場價10%，組織投放1600噸「儲備凍豬肉」。

廣州按低於市場價10%，組織投放1600噸「儲備凍豬肉」。（示意圖／視覺中國）

廣州市有關部門宣布，由承儲企業於9月7日至9月30日，按低於市場價10%組織投放1600噸「儲備凍豬肉」，投放渠道包括8字連鎖超市、「皇上皇」門店、學校、飯堂、酒樓等。同時，廣州將積極強化生豬生產扶持政策，將生豬產業用地納入國土空間規劃；優化生豬調運政策；大力推進本地現代化生豬養殖發展等。

由於內地活豬供應緊張，豬肉價格持續攀升，商務部亦曾於8月29日表示，會適時投放中央儲備豬肉、牛羊肉，確保國內供應。

除了穩定生豬和豬肉供應，廣州市亦宣布其他9項「保供穩價措施」，包括增加雞鴨魚等肉類生產、平抑蔬菜和水果價格大幅波動、指導及規範服務價格行為、做好基本民生保障、做好清費減負和降成本重點工作，支持實體經濟發展、暫停一些價格改革項目、加強市場監測預警、強化市場監管和穩定市場預期。

廣州市亦宣布其他9項「保供穩價措施」，包括增加雞鴨魚等肉類生產、平抑蔬菜和水果價格大幅波動等。（視覺中國）

據廣州有關部門介紹，今年以來，儘管糧油價格基本穩定，但受去年氣候災害和蔬菜生產淡季影響，蘋果、梨等水果及蔬菜價格大幅攀升；受非洲豬瘟疫情等因素影響，以豬肉為代表的畜肉、禽肉、水產品價格漲幅加大。官方將加強重要民生商品價格的監督檢查，並嚴厲打擊查處捏造散佈漲價信息、藉機炒作、哄抬物價、串通漲價、囤積居奇等價格違法行為。