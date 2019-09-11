【有片】馬雲含淚卸任阿里董事局主席　年會變身「搖滾巨星」高歌

阿里巴巴集團周二（10日）在杭州舉辦了慶祝阿里20周年的年會，這一天也是馬雲正式宣布卸任阿里董事長一職的日子。此次年會舉辦的非常盛大，不僅有眾多商界人士，還有明星助陣。 全場焦點依然落在馬雲身上，他再次以Punk造型亮相舞台，化身「搖滾歌手」高歌一首「怒放的生命」，又與他的接班人張勇合唱了《You raise me up》，除了令現場觀眾為之驚歎，也得到內地網民激讚「多財多藝」。 此外，當日在年會現場播放回顧阿里創業20年歷史的短片時，也有人拍到馬雲眼眶泛淚，似乎感觸良多。

在阿里巴巴年會現場，宣布辭任董事長的馬雲被拍到眼眶泛淚。（網上圖片）

阿里巴巴主要創辦人、集團靈魂人物馬雲退任主席一職，由首席執行官（CEO）張勇接掌市值逾4,600億美元（約合3.59萬億港元）的電商王國。

在10日的年會上，馬雲梳著雷鬼頭（Dreadlocks），戴著太陽眼鏡，身穿鉚釘皮褸，手拿一把黃色的電吉他，與台上其他人組成了搖滾樂隊。馬雲作為主唱滿懷激情唱了一首汪峰的《怒放的生命》後，張勇「接力」深情獻唱《you raise me up》，似乎代表著二人正式交接。

馬雲化身「搖滾樂手」亮相。（VCG）

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↓↓↓↓點擊以下短片觀看馬雲與張勇的合唱：

網民熱議：

「You raise me up，張勇表達一下，你提拔了我的意思嗎」

「多財（才）多億（藝）。」

「有錢真的可以為所欲為。」

「感覺馬雲想給自己開演唱會，有一顆搖滾歌手的心。」

「相比之前的《海闊天空》和《傳奇》，唱功確實進步不少。」

實際上，在阿里巴巴歷年的年會和其他活動上，馬雲的百變造型和才藝表現也一直備受矚目：

2017年9月的阿里巴巴年會上，馬雲大秀Michael Jackson的舞步。（網上圖片）

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據悉，20周年的年會當日，馬雲除了獻唱獲得全場歡呼以外，他的卸任演說也備受外界關注。馬雲直言，沒想到，等了10年的這一天來得這麼快，來得這麼美好。他還表示，「今天不是馬雲的退休，而是制度傳承的開始。不是一個人的選擇，而是制度的成功。」

馬雲還說，他覺得自己還很年輕，「很多世界我都想去折騰，教育、公益和環保等，我應該花更多時間去做。」他說，「我不當董事長，我確實相信，世界那麼好，機會那麼多，我又愛熱鬧，我怎麼捨得自己那麼年輕就離開？希望換個江湖，青山不改，綠水長流。」

據內媒報道，一位接近阿里的人士表示，馬雲退休後仍然是集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。同時，按照阿里此前的公開信息，馬雲是阿里巴巴的永久合夥人，與字面意思一樣，該職務是終身制。

↓↓↓↓點擊以下短片觀看馬雲在年會高唱《怒放的生命》：