控上海迪士尼禁止自帶食物　女大學生經調解獲補償50元

今年1月，上海華東政法大學一名女大學生到上海迪士尼樂園遊玩，入園時被要求將隨身攜帶的零食丟棄。兩個月後，涉事女大學生向法院起訴上海迪士尼樂園，索賠她當日46.3元（人民幣，下同）的零食花費。 事件擾攘數月，兩方今日（12日）達成調解，上海迪士尼向女大學生補償50元。

上海迪士尼被禁止自帶食物被控，經調解向對方補償50元。（視覺中國）

據上海市浦東新區人民法院通報，今年1月30日，就讀於華東政法大學的女大學生王潔瑩前往上海迪士尼樂園遊玩，並攜帶部分食物以備遊玩時食​​用。但在入園安檢時，被告知根據《上海迪士尼樂園遊客須知》，遊客不得攜帶食品進入樂園，經交涉未果，王潔瑩自行處置食品後入園。

時至3月15日，王潔瑩訴至浦東法院，請求判令：上海迪士尼的《上海迪士尼樂園遊客須知》中「不得攜帶以下物品入園」部分的「食品、酒精飲料、超過600毫升的非酒精飲料」條款內容無效；上海迪士尼賠償因上述入園規則被迫丟棄的食品損失46.30元。

上海迪士尼昨日（11日）推行新規，允許遊客自帶食物，但需加熱水食用的方便麵（杯麵）、榴蓮等帶有刺激性氣味的食品、需用刀切開的整個西瓜等，則仍然被禁止入園。（上海迪士尼網站）

上海迪士尼修改入園規則 放寬遊客攜帶外食

通報稱，浦東法院於3月15日立案受理該案，4月23日公開開庭審理，審理期間多次組織雙方調解。期間，上海迪士尼修改入園規則，除少數特殊食品仍禁止攜帶外，遊客可攜帶供本人食用的食品及飲料入園。

9月12日，經浦東法院主持調解，雙方自願達成調解協議：被告上海國際主題樂園有限公司當庭補償王潔瑩50元。該調解協議已經雙方當事人簽收生效。

據了解，上海迪士尼昨日（11日）推行新規，允許遊客自帶食物，但需加熱水食用的方便麵（杯麵）、榴蓮等帶有刺激性氣味的食品、需用刀切開的整個西瓜等，則仍然被禁止入園。此外，上海迪士尼表示仍會進行安全檢查，但承諾會實行更友好、人性化的安檢流程和服務。