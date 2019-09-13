【中秋節】《人民日報》賀卡藏玄機：這個「家」裏少不了「HK」

反對修訂《逃犯條例》引發的風波已蔓延三個月，多場衝突引起社會氣氛緊張。適逢中秋節，官媒《人民日報》昨日（12日）發布賀卡，背景是一輪明月，以一個「家」字為主題，寫上「這個家裏，少不了你」。 有網民觀察到，「家」字下半部的橙色部分，與香港的英文縮寫「HK」非常相似，似乎在暗喻這個「家」裏不能少了香港。

《人民日報》的賀卡中，「家」字下半部的橙色部分，與香港的英文縮寫「HK」相似，引發聯想。（微博）

《人民日報》在官方微博貼上一張賀卡，又發文稱「中秋月圓夜，#這個家裏少不了你#」，引來大批網民留言，不少人都覺得賀卡上的「家」字內藏有「HK」英文字，表達了「有香港，家才完整」的意思。

網民熱議：

「我終於看懂了，那下邊的紅字是字母HK，意思是香港呀。」

「中國就從來沒有少過HK。」

「有國才有家，香港也是我們這個家的一部分。」

「有你才是完整的家。」

「一家人最重要就是齊齊整整。」

點解以下圖輯瀏覽《人民日報》其他中秋賀卡相片：

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而除了賀卡外，《人民日報》在微博上還發布了時長約3分鐘的「家好月圓慶中秋」短片，以香港反修例風波事件為背景，將港劇《溏心風暴》畫面重新配音及加上字幕。

短片中提到，「你在外面胡說八道，冤枉修例是我授意我不奇怪；你污衊修例是送中，要毀掉香港，（污衊）我是罪魁禍首，我也不奇怪；你為了賣港求榮，去做美國人的狗我也不奇怪。但你為了自己，教青年去犯法，叫他們死命攬炒，我就真的做夢也料不到。」