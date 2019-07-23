前國務院總理李鵬逝世　享年91歲

據新華社消息，原國務院總理、全國人大常委會委員長李鵬於7月22日晚上11點11分在北京逝世，享年91歲。

李鵬，原名李遠芃，1928年生於上海法租界，畢業於前蘇聯莫斯科動力學院水力發電系，1945年加入中國共產黨，曾擔任中共十二屆（五中全會增選）中央政治局委員，十三、十四、十五屆中央政治局委員、常委，國務院總理，第九屆全國人大常委會委員長。

李鵬之父李碩勛，曾任中共廣東省委軍委書記，1931年，李碩勛被國民政府處決，此後李遠芃被送往延安。在途中，中共南方局青委書記蔣南翔建議並為他改名李鵬。

1948年李鵬赴蘇聯留學。1955年李鵬畢業回國，進入電力系統工作，文革期間曾受衝擊，後被平反。

1979年，李鵬出任電力工業部副部長兼華北電業管理局黨組書記，後擔任電力工業部部長、水利電力部副部長。1982年，中共十二大上，李鵬當選為中共中央委員。

1981年9月，李鵬（左一）飛赴龍羊峽指揮抗洪搶險。（資料圖片）

1983年6月，李鵬出任國務院副總理，1985年9月24日，他被增選為中共中央政治局委員和書記處書記。1987年，中共十三大決定，以鄧小平為主的中共元老進一步退隱，中央政治局常委因此大換血，鄧小平、胡耀邦、李先念、陳雲均離開常委，晉升的是李鵬、喬石、胡啟立、姚依林。

1988年4月，李鵬正式出任國務院總理。

發表「五·一九講話」並宣布戒嚴

1989年5月19日，在六四事件前夕，李鵬在電視上發表措詞強硬的「五·一九講話」，表示「改革開放和四化建設，人民共和國的前途和命運，已經面臨嚴重的威脅」，並稱要「旗幟鮮明地制止動亂」，講話引起首都大學生不滿。5月20日，李鵬以總理身分簽署國務院令，決定自5月20日起在北京部分地區戒嚴。

六四事件發生後，1989年6月23日至24日，中共召開十三屆四中全會，江澤民當選中共中央政治局常委和中共中央總書記，李鵬繼續擔任中共中央政治局常委和國務院總理，黨內排名維持第二。

六四前夕，時任國務院總理李鵬在電視上發表措詞強硬的「五·一九講話」。（影片截圖）

1998年，在兩屆總理任期結束後，李鵬出任全國人大委員長，2003年退任。

之後，李鵬撰寫多部個人回憶錄，包括：《眾志繪宏圖：李鵬三峽日記》、《起步到發展：李鵬核電日記》、《電力要先行：李鵬電力日記》、《和平發展合作：李鵬外事日記》等等。

近年曾有《李鵬六四日記》出版，出版人為前中共總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤之子鮑樸，以一份據稱來自李鵬在六四事件期間的日記手稿而成書，不過其真實性始終未獲得過證實。

李鵬近年的公開露面較少，不過其身體狀況一直是外界關注的焦點。曾有消息稱，2008年初李鵬突然中風，但中國官方從未證實有關消息；當年9月28日，中國新聞社圖文報導，李鵬現身京津城際鐵路進行考察。

李鵬最後一次公開露面，出席2017年10月召開的中共十九大開幕式。（資料圖片）

曾在十九大開幕式上公開露面

2010年6月，中國新聞社再次以圖文報導，李鵬和夫人朱琳受邀出席母校北京理工大學的70周年校慶活動。2010年11月，出席第八屆中國國際航空航天博覽會的開幕儀式。

2011年7月1日，李鵬出席中共成立90周年大會；2012年11月，李鵬又出席了中共十八大。

2014年9月30日，李鵬出席中國成立65周年招待會。2015年9月3日，在北京舉行的抗日勝利70周年閱兵式上，李鵬也有現身。

李鵬在2017年10月召開的中共十九大開幕式上公開露面，這是他最後一次在媒體前公開露面。

李鵬著書否認是周恩來養子

內地坊間一直有流傳，李鵬為原國務院總理周恩來與其夫人鄧穎超的養子。李鵬2014年出版的著作《李鵬回憶錄(1928-1983)》否認這一傳聞。

李鵬說：「周總理、鄧媽媽（鄧穎超）與我的關係，就是老同志與烈士後代的關係。有人傳說我是周總理的養子，這是不正確的」，李鵬在回憶錄寫到，「因為周總理、鄧媽媽關心的烈士子女，不止我一個，他們同樣關心愛護其他戰友的子女。我們都稱他們周伯伯、鄧媽媽。」