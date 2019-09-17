【說好不哭】周杰倫新歌內地上線兩小時　銷售額即破千萬

據內媒《第一財經》報道，周杰倫最新歌曲《說好不哭》16日（周一）晚上11時正式在網絡發布，售價3元（人民幣，下同）。上線約2小時，在QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等內地三大網絡音樂平台的銷售額就突破1000萬元。 不過分析指，內地網絡音樂平台付費模式要想走得更遠，「需要更多周杰倫」。

周杰倫新歌《說好不哭》上線短短2小時，在內地三大網絡音樂平台的銷售額就突破1000萬元人民幣。（網絡圖片）

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報道指，周杰倫新歌創造的超級流量，直接刺激騰訊音樂在美股盤中拉高，並轉跌為升。但一名曾擔任數位音樂平台高層的業界資深人士表示，周杰倫只是特殊案例，對大多數音樂人而言，數位音樂版權收入仍是微乎其微的。

中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院發布的「2018年音樂人生存現況與版權認知狀況調查」報告顯示，內地三成音樂人收入為零，近七成音樂人從事兼職工作，95%的音樂人都無法僅靠音樂收益維持自己的生計。

前述這名業內人士稱，「周杰倫新歌刷屏，刷的是情懷，付費單曲是『實打實』，沒有流量刷榜。但華語樂壇目前沒有第二個周杰倫。這樣的音樂人太少了，數字音樂產業要發展，需要數個周杰倫。」

在上周，當周杰倫歌迷網官方微博發布「周杰倫2019專輯單曲《說好不哭》9月16日晚11點全球首發」的消息後，粉絲們就像是過年般，「周杰倫新歌說好不哭」話題，也迅速登上微博熱搜。

內地數位音樂市場規模達76.3億

今年第二季，騰訊音樂線上音樂付費人數持續增加，達到3100萬，較去年同期成長33%，比前季淨增260萬，這是自2018年第1季以來最大的淨增長。佔內地音樂市場最大份額的騰訊音樂營收高速增長的背後，或許預示著內地使用者音樂付費時代即將到來。

市場調研公司艾瑞諮詢早前發布的「2019年中國數字音樂產業研究報告」顯示，2018年內地數位音樂市場規模為人民幣76.3億元，整體保持較高的增長趨勢。

（《第一財經》）