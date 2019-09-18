黃奇帆解讀香港地位：在一國兩制政策下，不會被北京深圳取代

香港近月因反修例示威活動引起社會關注。中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆談論香港地位的短片，近日在內地網絡上熱傳，他的解讀也引發了外界熱議。 在短片中 ，黃奇帆對如何看待香港現狀，以及伴隨著中國內地不斷開放，香港將面臨何種衝擊等熱點話題一一予以分析。

黃奇帆：香港的地位不可取代

黃奇帆表示，「香港是我們國家的一個金融中心、貿易中心、航運中心，也是一個重要的經濟中心。香港的這一中心地位，與上海、北京以及深圳等這些同樣為貿易中心或者港口航運中心的城市相比，有明顯的區別，即香港有「一國兩制」的政策。基於這種政策，無論再過20年或者是30年，北京、深圳或者是青島等城市的經濟總量哪怕是香港的2倍或者是3倍，香港的地位照樣是不可取代的。」

黃奇帆在談到香港存在的意義時還強調，不要用GDP來衡量香港。「再過10年、20年，中國國內的經濟體量大，所以自然經濟規模會超越香港。但是它的主要功能，不在於它的GDP本身有多大。它就那麼700多萬人，怎麼能跟你1億人口的一個省或者幾千萬人口的一個中心城市，來做這種比較呢？」

黃奇帆說，基於「一國兩制」政策，香港的地位是不可取代的。（影片截圖）

針對時政熱點，黃奇帆頻頻發表看法。在9月10日的中國金融四十人論壇上，黃奇帆發表演講指出，應對美國的貿易摩擦應該堅持四個原則：第一，丟掉幻想，準備鬥爭；第二，保持定力，增強信心，要看到中國的大國優勢，以及體制性優勢，中國在世界各個方面的地位；第三，就是守住底線，靈活對策；第四，關鍵的環節關鍵的領域自力更生，加快發展。

他還提出了中國應對貿易戰的三張王牌：第一，市場是王牌；第二，產業鏈是王中王；第三，金融是中國的盾牌。