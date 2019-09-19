【國慶70周年】慶祝活動21日起第三次演練　天安門廣場將放煙花

國慶70周年閲兵暨巡遊活動將於10月1日在北京舉行，為此，當局已連續兩個周末進行彩排。9月21日至9月23日，天安門地區及長安街沿線將舉行慶祝活動第三次全流程演練。 根據北京政府發布的公告，預演期間及國慶活動當天，將在天安門廣場及周邊地區燃放煙花，屆時部分道路將分時和分段採取交通管制措施。

9月14日第二次國慶慶祝活動預演期間，北京市中心一帶實行交通管制，街頭可見大批參加閲兵的地面裝備。（AP）

公告稱，預演期間除了持有演練活動專用證件的車輛和人員外，其餘一律禁止通行。而部分管制路段集中在天安門廣場附近，包括天安門廣場東側路、西側路、人民大會堂南側路，另天安門前金水橋以北、故宮午門以南地區、南河沿大街等亦在不同時段實施管制。

通報還提到，在交通管制的時間和區域內，公共交通工具將調整運營安排，會由有關部門另行通知。

2009年的國慶60周年活動，天安門廣場也有煙花匯演。（VCG）

+ 3 + 2

2009年10月1日，在慶祝新中國成立60周年活動上，北京天安門廣場也曾燃放煙花。此外，2008年北京舉行奧運會期間，8月9日零時也曾在天安門燃放煙花。

但在重大節日或活動以外，北京對市內燃放煙花有嚴格限制。據了解，新修訂的《北京市煙花爆竹安全管理規定》2017年12月正式公布實施，當中的煙花爆竹燃放政策顯示：在五環路內實施全面禁放；五環路外，由各區根據維護公共安全和公共利益的需要，劃定禁、限放區域。

禁放區域為全面禁放；限放區域，農曆除夕至正月初一的全天、初二至十五每天的早7點至晚12點可以燃放，其他時間不得燃放。此外，空氣重污染橙色和紅色預警期間，全市禁售、禁放。

（綜合報道）