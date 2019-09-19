【逃犯條例】遭網民標籤「深黃」 my little airport歌曲內地下架

有內地網民近日在微博發文，貼出香港獨立音樂組合my little airport在Facebook上關於反修例風波的言論，並將其標籤為「深黃」，不滿內地音樂平台「網易雲音樂」上仍存有該組合的歌曲，又放話說「等著涼吧」。 周四（19日），有網民發現，my little airport的歌曲在內地各大音樂平台上已「消失」。

內地網民在微博貼出my little airport的FB言論，指控該組合是「深黃」。（網絡圖片）

微博ID為「種花家的菜菜子」的網民18日傍晚發文稱，「擴散！！！有個香港有個組合叫my little airport，網易雲音樂上還有他們的歌，深黃，等著涼吧。」文中還貼上部分截圖，是my little airport在Facebook上轉發支持反修例運動示威者的帖文。

至19日凌晨，另一位名為「整封韻凍」的網民在微博發文指出，「my little airport終於被下架，他們的所有專輯於今天凌晨消失在網易雲音樂的雲端。」此外，在內地書影音評分網站「豆瓣」的my little airport群組中，也有人發文稱「網易雲音樂再無mla」，並貼上表示「難過哀傷」的貼圖。

網易雲音樂網站顯示，未能找到「my little airport」的相關搜索結果。（網站截圖）

根據觀察，截至19日晚上7時，包括網易雲音樂、蝦米音樂、QQ音樂和酷狗音樂在內，內地部分知名音樂平台已全線下架my little airport的歌曲和專輯，在網站上搜索該組合的名字均顯示「未能找到相關結果」。而在內地Apple Music平台上，仍能找到相關歌曲。

消息曝光後，網民對此意見不一，有歌迷表示非常難過，紛紛在留言中轉發my little airport土瓜灣情歌的歌詞：「所有事都不夠虛幻，因現實未到最爛」。也有人認為這是在「打掃港獨」。

my little airport的成員有林鵬（阿P）和區健瑩（Nicole）。（資料圖片）

內地網民熱議：

「什麼時候才能享有聽歌自由？什麼時候才能享有上網自由？什麼時候才能享有自由？

「大早就聽到這個壞消息，窒息了。」

「虧我之前還聽過他們歌，真是耳聾了。」

「做音樂就好好做音樂，為什麼非要涉及政治。」

「你只能讓他們『看起來』是消失了，用這種方式尋求內心的安慰和同類的認可真可悲。」

據悉，my little airport 在2015年香港電影金像獎頒獎典禮上，曾現場彈奏了獲得「最佳原創電影歌曲獎提名」的歌曲《美麗新香港》，當中加奏了一段英國國歌， TVB突然中止直播並播出廣告，引發外界猜測。當時官媒《環球時報》事後引述網民說法稱，my little airport的做法是懷緬英國統治，又質疑是否想做回「英奴」。

（綜合報道）