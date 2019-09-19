【秦嶺違建別墅案】西安前環保局長羅亞民判12年　秦嶺案細節曝光

陝西秦嶺違建別墅案引發軒然大波，其中一名涉事落馬的官員為西安市環保局前局長羅亞民。據《中國裁判文書網》最新公布，羅亞民涉嫌受賄約1000萬元（人民幣．下同），且有超過3000萬元的財產不能說明來源，一審被法院判處有期徒刑12年，並處罰金100萬元。

值得一提是，判決書有明確提到秦嶺違建別墅案，披露有一間房地產公司的房地產項目為得到羅亞民的「關照」，該公司董事送給羅亞民50萬元，其後為加快辦理環評手續，再加送6萬美元。在羅亞民的幫助下，該公司成功取得環境影響報告的批覆，事後副總經理為表示感謝並希望繼續得到「關照」，又再送給羅亞民2萬元。

秦嶺違建別墅案引發軒然大波。（視覺中國）

判決書指，經法院審理查明，羅亞民身為國家工作人員，利用職務之便，非法收受他人財物987.456萬元、美元6萬元，數額特別巨大，並為他人謀取利益，構成受賄罪。同時，羅亞民身為國家工作人員，其財產或者支出明顯超出其合法收入，共計超過3000萬元不能說明來源，構成巨額財產來源不明罪。數罪並罰，決定執行有期徒刑12年，並處罰金100萬元。

羅亞民案是於7月在寶雞中院公開開庭審理，羅亞民對指控供認不諱，且自願認罪認罰，真誠悔罪。

（綜合報道）