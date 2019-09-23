深圳舉行高校畢業生秋季招聘會　660間企業參與　年薪可達45萬

第23屆「全國高校畢業生秋季就業雙選會」將於9月25日在深圳會展中心舉行，將有660餘家涵蓋金融、電子研發、信息技術等知名企業前來參會，招聘崗位超90%不設工作經驗，有企業更開出年薪45萬（人民幣，下同）的高價招聘人才。

第23屆「全國高校畢業生秋季就業雙選會」將於9月25日在深圳會展中心舉行。圖為深圳昔日舉行招聘會的情況。（視覺中國）

主辦方介紹，深圳企業對畢業生求賢若渴，雙選會遴選660家優質企業參與現場招聘，提供超4600個職位，超2萬個優質崗位。其中，以深圳市「四大支柱產業」和「六大戰略新興產業」行業的企業、行業標杆或行業領軍等知名企業為依託，覆蓋廣泛，其中四大支柱產業參會企業超過50%，高新技術企業佔比約35%，國有企業及事業單位佔總參會數的12%。

據介紹，參與招聘的企業包括恆大集團、平安銀行、富士康、碧桂園等「世界500強」；比亞迪、大族激光、華大基因、酷派等深圳知名企業；以及深圳航空、中國航空、中國航空技術等國有企業。

本屆雙選會企業熱門招聘職位，主要集中在技術研發類、管理類及銷售服務類崗位，專業和學歷仍是決定薪酬的主要因素。電腦、通信、自動化、數學系、電子工程等專業畢業生較受企業青睞，有高學歷且有專業科研背景的畢業生，年薪可高達45萬。

（深圳大件事）