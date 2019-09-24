【羅興亞難民危機】中緬孟非正式會晤　將成立聯合工作組處理遣返

中國外交部長王毅當地時間周一（23日）在美國紐約的聯合國總部，主持中國、緬甸及孟加拉的三方非正式會晤。據內地官媒報道，是次會晤達成三點共識，其中包括一致同意成立中緬孟聯合工作組機制處理羅興亞難民遣返問題。

中緬孟三方舉行非正式會晤，同場還有聯合國緬甸問題特使（右一）。（中新社）

王毅指，去年以來，中緬孟三國已舉行三次外長非正式會昭，每次均取得進展。各方圍繞緬甸若開邦羅興亞難民的遣返問題展開大量工作，解決問題的條件正積累和成熟。各方應進一步加強溝通協商，推動遣返工作盡快取得實質性進展，中方作為緬孟的共同朋友，願為此提供力所能及的幫助。

會晤達成的三點共識，一是盡快實現實現遣返是三方的強烈政治意願和重要政治共識，緬甸及孟加拉均認為，遣返問題不能再拖下去，應該及早加以解決；二是一致同意成立中緬孟聯合工作組機制，以緬孟為主，中國參與，在三國外長的政治指導下，負責具體落實遣返相關工作：三發展是解決若開邦問題的根本途徑，三方同意加強合作，特別是用好中緬、中孟既有雙邊合作機制，幫助若開邦及緬孟邊境地區擴大就業、改善民生，從根本上為實現該地區的穩定與發展創造條件。

羅興亞難民問題是指在緬甸若開邦的羅興亞人難民流離失所所導致的問題。事緣於2017年一個羅興亞裝組織襲擊當地警方設施造成多人死傷後，引發緬甸軍方大規模反攻，大量羅興亞平民被殺，甚至被認為涉嫌「種族清洗」。隨後就有數以十萬計的羅興亞人為逃避戰亂及政府追捕而流離失所，更觸發難民危機，大多數人逃往孟加拉，一部分人則逃到中國雲南一帶。

（中國新聞網）