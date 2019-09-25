習近平宣佈北京大興機場正式投運　機場今年將開通116條航線

北京大興國際機場於2014年開工建設，前後共經歷了7次綜合模擬演練、3場驗證試飛，今天（25日）終於迎來投運時刻。 中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今天上午出席了投運儀式，宣佈：「北京大興國際機場正式投運！」 《人民日報》稱，「今天，將是新中國民航史上一個值得永遠銘記的日子。」

中央政治局常委韓正、國務院副總理劉鶴、北京市委書記蔡奇等出席儀式。

據了解，機場位於北京大興、河北廣陽之間，面積140萬平方米，相當於63個天安門廣場的土地。機場旅客年輸送量預計達1.3億人次，高於去年全球輸送量最大的機場。2019年冬春航季，大興機場預計開通116條航線，覆蓋全球112個航點。

機場由英國建築師薩哈·哈帝（Zaha Hadid，1950-2016年）設計，航站樓就像「金色的海星」，隱含鳳凰展翅的寓意。

航站樓整座屋頂由一個中央天窗、六條條形天窗和八個氣泡窗組成，需要用12800塊不同形狀和材質的玻璃拼接而成，玻璃接縫膠黏長度可以環繞北京四環路一圈。屋頂網架重量就超過3萬噸，相當於大半個鳥巢鋼結構的重量。

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據悉，新機場出發之前的值機手續已經無需人工辦理。在值機環節，大興機場協同航空公司配備了400餘台自助值機和自助託運設備，乘客只需要在電子屏上點擊觸控式螢幕，刷身份證，順利完成列印登機牌、託運行李。貼上最新投入使用的無線射頻的行李條，就可在手機上看到自己的行李到了哪裡。安檢通道也引入了人臉識別等智慧新技術，旅客從進入航站樓一直到登機口，可以擺脱紙質登機牌，全流程實現自助無紙化。

一切辦妥後完成安檢程式，進入到候機室內部，是站在中央就能一眼望到頭的五條指廊。

能看到指廊的終點，到指廊最遠端的登機口也就約600米，步行不到8分鐘，效率優於世界其他同等規模機場。」

來到大興機場，旅客進出機場都將體會到科技帶來的便捷。大興機場全面實現旅客自助值機、自助託運、人臉識別、刷臉登機、RFID行李定位等高科技真正落地。

「大興機場使用智慧乘客安檢系統，實現了乘客自助驗證、過檢信息自動集成、自動分揀安全行李與可疑行李、自動回傳行李託盤等功能。」首都機場安保公司設備維修保障科副主管李學知介紹，大興機場安檢通道每小時保障能力可以達到260人，這比傳統安檢通道180人的過檢能力提升了40%，可以確保乘客從進入安檢區排隊完成安檢，到拿好物品離開安檢區，整個流程不超過5分鐘。

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而在國際航班到達方面，以往，旅客從國外的飛機下來回家，取完行李後，需要進入海關監管通道，排隊搬箱過機檢查，平均每名旅客通關時間大約在5-7分鐘，北京大興國際機場海關首次在行李檢查區全面配備了新型高速CT檢查設備，可使旅客等待時間壓縮一半。未來，絕大多數旅客入境時可實現「無感通關」，即「免排隊、免搬箱、免過機、零等待」。

大霧天氣飛機仍可降落

在大興機場，旅客看不到的地方也飽含滿滿的科技感。大興機場將成為在開航時就具備IIIB類盲降落地、HUD75米標準起飛以及高級地面引導四級標準的機場，這三項標準在國內均屬首次。

「未來遇到大霧天氣，即使周邊高速公路都已經關閉，只要跑道視程不低於75米，具備IIIB類盲降性能的飛機與具備資質的機組仍然能夠在大興機場順利落地。」華北空管局大興空管中心管制運行部副部長彭鵬介紹。

（央視、新京報、北京日報）