【逃犯條例】反駁特朗普　華外交部：他國無權借聯合聲明干涉香港

美國總統特朗普周二（24日）在聯合國大會發言，指美國會密切監察香港的局勢，敦促中國恪守《中英聯合聲明》，保障香港的自由、法律制度和民主生活方式（democratic ways of life）。 同時，特朗普又批評北京沒有遵守2001年中國加入世界貿易組織時所做出的承諾，從事「掠奪性的」活動，並竊取美國公司知識產權。 在北京，中國外交部表示，《中英聯合聲明》已經解決歷史遺留的香港問題，根據國際法，其他國家無權假借《中英聯合聲明》來干涉香港的事務。

特朗普周二（24日）在聯合國大會發言，指美國會密切監察香港的局勢，敦促中國恪守《中英聯合聲明》，保障香港的自由、法律制度和民主生活方式（democratic ways of life）。（路透社）

外交部發言人耿爽在今日（25日）的例行記者會表示，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織和個人都無權干預；香港也是重要的國際金融、貿易和航運中心，把香港搞亂，不符合包括美方在內的各方的利益。敦促美方要恪守國際法和國際關係基本準則，切實尊重中國主權、停止干涉中國內政、停止發表不負責任的言論，和多做有利於促進香港繁榮穩定、有利於促進中美關係發展的事情。

就特朗普提到《中英聯合聲明》，耿爽回應道，《中英聯合聲明》已經解決歷史遺留的香港問題，隨著香港回歸、中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和《基本法》對香港實行管治。「根據國際法，其他國家無權假借《聯合聲明》來干涉香港的事務。」

耿爽指，中國政府依照憲法和《基本法》對香港實行管治。其他國家無權假借《聯合聲明》來干涉香港的事務。（資料圖片）

籲停止發表不負責任的言論

耿爽又指，聯合國大會不是進行言語攻擊、干涉他國內政的合適場合。美方在發言中提到的一些有關中國的不實之詞，中方出席本屆聯大代表團已經做出詳細的回應，「大家可以再仔細讀一讀。」

耿爽強調，關於中美關係，中方的立場是一貫的、明確的，兩國合則兩利、鬥則俱傷，相互尊重、求同存異才是相處之道。美方應當以開放、包容、共贏的心態來看待中國的發展，同中方相向而行，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互利互惠的基礎上拓展合作，共同推進以協調、合作、穩進為基調的中美關係。這樣做符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。