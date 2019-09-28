與台灣斷交後一星期　中國與基里巴斯正式恢復外交關係

太平洋島國基里巴斯上週五（20日）與台灣斷交後，日前已正式與中國大陸重新建交。 正出席聯合國大會的中國外交部長王毅，於當地時間周五（27日），在美國紐約中國常駐聯合國代表團，與基里巴斯總統兼外長馬茂簽署《中華人民共和國與基里巴斯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。

聯合公報表明，基里巴斯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。基里巴斯政府即日斷絕與台灣的外交關系，並承諾不再與台灣有任何官方關係，不進行任何官方往來。

王毅與馬茂茂舉杯慶祝簽署中基兩國簽署聯合公報。（中新社）

王毅在會後見記者時表示，中基兩國在美國紐約中國常駐聯合國代表團正式恢復外交關係，有兩個不同尋常的特殊意義。一是不遠處就是聯合國總部，「48年前，正是在那裏，聯合國大會以壓倒性多數通過著名的「2758號決議」，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法權利，並且承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，是故中基兩國復交，是再次以事實證明，堅持「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，是誰也無法改變和違背的歷史潮流。

至於另一個特殊意義就是中國即將迎來國慶70周年，中基兩國此時此刻正式復交，「無疑將為這一重要的歷史時刻錦上添花、增光加彩」。

王毅又提到，中國與基里巴斯雖然相距遙遠，社會制度、國家規模等各方面都有較大不同，「但兩國同屬發展中國家，都面臨發展經濟、改善民生的長期任務，都在國際事務中堅持多邊主義和公平正義」。中方願在復交後本着彼此尊重、平等互利的原則，為基里巴斯實現自主和可持續發展提供力所能及的幫助，亦願意加強同基里巴斯在地區和國際事務中的溝通協作，共同維護發展中國家的正當權益。

（綜合報道）