江蘇男助素未謀面「美女主播」創業被騙1800萬　對方竟是鬍鬚壯漢

是「人傻錢多」還是「好心沒好報」？江蘇常熟市一名中年男子，3年前在網上認識一名「美女主播」，聊天後得知對方「身世悲慘」，便慷慨助她「創業」，與之合夥「投資賺錢」，提供的款項達1800萬（人民幣，下同）。 只可惜，男子遇到的卻是騙徒，與他聊天的不是什麼「美女主播」，而是兩名「鬍鬚壯漢」。

騙取金錢後，疑犯到銀行取款。（網上圖片）

2016年7月，在江蘇常熟開公司的中年男子陳先生，見年輕人喜歡玩直播，便「跟風」在某直播平台上註冊帳號。他不久就結識一名「美女主播」，還互加微信號暢聊人生。對方聲音温柔，談吐風趣，陳先生與之聊得很投緣。言談之下，得知「美女主播」身世比較悲慘，打算勵志創業改變命運，陳先生深受感動，決定與之合夥投資。

陳先生雖與該「美女主播」素未謀面，但多次給予對方「投資」的款項，3年來竟達到1800萬元。直到近日，他見「投資」都沒有下文，才意識到自己可能受騙，終於在今年8月3日報警求助。

3名疑犯全數落網

接報後，常熟警方成立專案組調查，並於當晚根據銀行轉帳資料，鎖定疑犯張某、李某，偵察出他們居於哈爾濱，另有一名女疑犯鄧某，現居於廣東河源。數日後，3人全數落網。

經查，案中主謀李某和張某都是「鬍鬚壯漢」，兩人假扮「美女主播」與陳先生聊天，並由鄧某以聲音誘惑陳先生。取得對方信任後，再以「身世悲慘」為由博取同情騙財。目前，案件還在進一步偵辦中。

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