擅自使用華為開機畫面　「非洲手機之王」傳音遭起訴索賠2000萬

中國電子設備巨頭華為上星期一（23日）起訴俗稱「非洲手機之王」的傳音，並索賠2000萬元（人民幣，下同）。 據悉，華為起訴傳音的主要原因，是傳音部分手機機型的開機畫面，未經授權下使用華為的畫面，涉嫌侵犯知識產權。

傳音部分手機機型的開機畫面，未經授權下使用華為的畫面，涉嫌侵犯知識產權。（資料圖片）

《界面新聞》報道，9月23日，華為向深圳中級人民法院起訴深圳傳音控股股份有限公司（下簡稱「傳音」）已經立案。同時被起訴的還有傳音旗下的一眾廠商，包括深圳市泰衡諾科技有限公司、深圳傳音製造有限公司、深圳市智訊科拓科技有限公司、惠州的埃富拓科技和重慶傳音科技。案件屬著作權權屬、侵權糾紛，華為索賠金額為2000萬元。

傳音控股董秘室相關工作人員向《澎湃新聞》證實，公司確實遭到華為的起訴，但截至今日（29日）還沒有收到法院的正式文件。他又指，公司遭遇官司很正常，並不會影響傳音控股在9月30日在科創板上市。

據悉，華為起訴傳音的主要原因，是傳音部分手機型號的開機畫面，未經授權使用華為的畫面。《IT之家》引述一位了解此案的知情人士稱，華為這次起訴傳音內容不算是特別重要的侵權，索賠金額也不大，「但算是華為對傳音專利方面的敲山震虎之舉。」

傳音的產品全數外銷至非洲、印度等新興市場。（視覺中國）

產品全數外銷 非洲市佔率逾48%

傳音成立於2006年，總部設在深圳，註冊資本7.2億元。主要產品為TECNO、itel、Infinix和Spice四大品牌手機，產品100%外銷至非洲、印度等全球新興市場的50多個國家和地區，有「非洲手機之王」之稱。

2019年9月30日起，傳音控股將在上海證券科創板交易所上市。招股書顯示，該公司2019年上半年營業收入規模為105.04億元，其中在非洲市場佔有率達48.71％。

有分析認為，傳音手機會在非洲崛起，一大原因是「在地化」。由於許多大廠牌手機沒有針對非洲人的膚色做調整，傳音創辦人暨總經理竺兆江當時找來聯發科老董蔡明介幫忙，將非洲傳回來的6千張照片透過攝影人像分析，推出專為黑皮膚的人種所打造的「美肌演算法」。該手機的「美肌演算法」會根據臉部輪廓跟膚色，自行調整曝光補償、成像效果。手機特殊的功能推出後，性能上大受非洲民眾喜愛，有效刺激銷量。

（界面新聞／澎湃／IT之家）