【李銳逝世】傳奇一生大起大落　百歲老人自言對中共有兩大貢獻

毛澤東前秘書、被視為中共體制內最大自由派的李銳去世，享壽101歲。李銳的人生可謂充滿傳奇，對毛澤東敢言而盡享光榮，但同時又太「敢言」而被批判，在文革時身陷囹圄。 李銳自言對中共有兩大貢獻，一是著書詳說「廬山會議」的全貌，第二件事就是致信鄧小平，以阻止「左王」鄧力群可能被推舉為中共總書記。

被視為中共體制內最大自由派的李銳去世。（VCG）

早年生活

李銳在1917年4月生於北京，祖籍湖南。中學畢業後，考入武漢大學就讀。他當時是學生活動的領頭人之一，積極參加「一二九運動」，並擔任「武漢大學學生救國會」的常務幹事，創辦《救中國》雜誌，成立自發共產黨組織「武漢臨時支部」。1937年從武漢大學肆業，與「自發臨時支部」到北京尋找正式的共產黨組織，並被接受為正式黨員。

1939年，他在重慶與《新華日報》記者范元甄結婚，後和范元甄跟胡喬木一同到達延安，並在延安工作、生活了整整六年。在延安期間，他先在中央青委工作，後調入《解放日報》撰寫文章，並收集國民政府的情況和材料。1943年4月初，在「搶救運動」中被誣陷為「特務」，抓進保安處關押了兩年。釋放出來後，又回到《新華日報》工作。

1945年8月，日本無條件投降，中國抗戰勝利。同年10月，他和范元甄離開延安到達承德，在當地創辦《冀熱遼日報》。1948年2月，隨東北局書記高崗到東北，並擔任他的政治秘書。1948年10月，與陳雲共赴瀋陽，並擔任他的政治秘書。

1949年5月，他隨南下部隊回到湖南，先是負責創辦《新湖南報》並擔任社長，後來調任省委宣傳部長，在湖南工作了三年。1952年9月，被調到燃料部水電總局任局長，後轉任水利電力部副部長。因反對三峽工程，在1958年與支持三峽工程的長江水利委員會主任林一山爭辯，毛澤東最後接納了他的意見後。此後一段時間，李銳兼任毛澤東的秘書。

中年刻苦 百歲回首

在1959年盧山會議中，他被定性為彭德懷反黨集團的「追隨者」，開除黨籍，撤銷一切職務，又經過幾個月的揭發批判，下放到農場，後又到安徽大別山的磨子潭水電站當文化教員。文革開始後變成勞動改造。後來，因曾經批評中央文革小組組長陳伯達，被送到北京秦城監獄單獨囚禁8年。

文革結束後得到平反並復出，擔任水利電力部副部長，並在1982年-1984年間得到陳雲的推薦，出任中央組織部青年幹部局局長、常務副部長。後成為中共十二屆中央委員會委員，十三屆中央顧問委員會委員。離職後主管《中國共產黨組織史資料》的編纂工作。長年呼籲民主憲政。

李銳曾對內地傳媒訪問說：「我對黨有兩個重要貢獻，一是寫了一本《廬山會議實錄》，如實地反映當時全貌；二是給鄧小平寫了一封信，阻止了鄧力群可能被推舉為總書記。」在2016年4月17日，李銳100歲（虛歲）生日，當時他撰文《百歲回首》，當中寫到「回首一生，我對得起歷史，對得起黨，也對得起自己。」他在文中重提88歲時寫過的一句詩，「唯一憂心天下事，何時憲政大開張」，並稱「有普世規律，世界在進步」、「中國不能與世界脫節」。

中共十九大2017年10月開幕，李銳獲邀以「特邀身份」列席，但消息指他以「腳痛」為由缺席十九大，網上更流傳一份由李銳所寫的「十九大書面發言」，文中指中國首先要廣開言路：讓人民說話，以提高中共在人民中的信任度。（資料圖片）

以「腳痛」為由未列席中共十九大

在2017年10月召開的中共十九大，李銳獲邀以特邀身份列席會議，唯當時消息指他以「腳痛」為由推辭。

當時網傳的一份李銳「十九大書面發言」中，李銳表示自己已101歲，耳背，最近不能走路，不能列席十九大，特獻上這篇短言。文章首先指出習近平為實現「中國夢」所付出的精力令人佩服，並經常談及到有關法治及憲政的概念。李銳又認為，中國要繼續和平發展，就必須堅持走中共十一屆三中全會以來全面改革開放的道路。「走這一道路，不容有絲毫懷疑，首先要廣開言路：讓人民說話，以提高中共在人民中的信任度」。