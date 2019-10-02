全面撤出中國？　三星惠州手機工廠關閉

據外電報道，韓國三星集團旗下子公司「三星電子」，已於上月底關閉在中國最後一間手機工廠的生產，三星電子形容此事是「艱難的決定」，原因是為了提高效率。 該間手機工廠是位於廣東惠州的「惠州三星電子有限公司」，據悉早在6月時已啟動裁員工作，當時已表明會於9月關閉。

惠州三星電子有限公司於1992年12月2日成立，廠區面積達12萬平方米，投資總額為1.907億美元，6月時智能手機產能約為每個月40萬部。

據悉，三星在中國曾經擁有三間手機工廠，分別位於深圳和天津的工廠早在2018年已陸續關閉。深圳三星電子通信有限公司於2018年4月註銷，除了6名韓籍高層外，所有員工於4月底全部遣散，涉及約320人。至於天津三星電機有限公司則是在同年12月31日正式停產，2600多名員工轉崗或者離職。

三星在天津的手機工廠去年底正式停產。（網上圖片）

值得一提是，三星的智能手機在中國市場影響力正在衰減，佔有率僅剩1%。三星當前的重點放在東南亞市場。三星自2008年起，10年間對越南的投資總額從6.3億美元增至173億美元，越南各地共設有8間廠房。三星越南公司近兩年出口總額佔據越南出口總額近25%。此外，印度擁有三星在全球最大的手機工廠，年產約1.2億部手機。

有分析師認為，在勞工成本上升和市場份額下降的背景下，三星繼續保留中國工廠的必要性不大。

（綜合報道）