中朝建交70周年　習近平與金正恩互致賀電

今天（6日）是中朝建交70周年紀念日。官方《新華社》消息，中共總書記、國家主席習近平與朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩當日就中朝建交70周年互致賀電。

圖為金正恩2018年訪華時與習近平交談。（新華社）

習近平在賀電中說：「值此中華人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國建交70周年之際，我謹代表中國共產黨、中國政府、中國人民，向你並通過你，向朝鮮勞動黨、朝鮮政府、朝鮮人民致以熱烈的祝賀。」

他表示：「70年前，中朝正式建立外交關係，這在兩黨兩國關係史上具有劃時代的重要意義。朝鮮是最早同新中國建交的國家之一。70年來，在兩黨兩國歷代領導人關懷和雙方共同努力下，中朝傳統友誼經受住了國際風雲變幻和時代變遷的考驗，不斷發展，歷久彌堅，深入人心。兩國各領域交往合作成果豐碩，不僅有力促進了兩國各自社會主義事業繁榮進步，也為維護地區和平穩定發揮了重要積極作用。」

習近平又強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中共和中國政府堅定不移的方針。去年以來，他與金正恩5次會晤，達成一系列重要共識，共同引領中朝關係進入新的歷史時期。中方願同朝方攜手努力，以建交70周年為契機，推動中朝關係長期健康穩定發展，更好造福兩國和兩國人民。

金正恩在賀電中表示，「值此朝中建交70周年之際，我謹代表朝鮮勞動黨、朝鮮民主主義人民共和國政府和朝鮮人民，向總書記同志，並通過總書記同志向中國共產黨、中華人民共和國政府和全體中國人民致以最熱烈的祝賀和最誠摯的祝願。」

他又指，「堅決繼承朝中友誼這一優秀傳統，實現兩國友好合作關係的全面復興，是我和朝鮮黨、政府堅定不移的立場。我願同總書記同志緊密攜手，按照朝中兩國人民的共同願望，鞏固和發展令世界羨慕的朝中友誼，用友好和團結的力量堅定維護社會主義事業，堅定維護朝鮮半島和世界的和平與穩定。」

（綜合報道）