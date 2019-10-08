【一國兩制】習近平回信予澳門長者義工　鼓勵傳承愛國愛澳精神

國家主席習近平特別在重陽節前夕，回信予澳門街坊總會頤駿中心長者義工組的30名長者，向他們表示親切問候和勉勵，並祝全國的長者健康長壽、生活幸福。

澳門街坊總會頤駿中心是一間專業長者服務機構。在2009年1月，時任國家副主席習近平視察澳門期間，曾經到中心看望。中心長者義工組的30位長者，近日向習近平寫信，講述澳門回歸後的發展變化，並在信中表達深為自己是中國人而驕傲的心情、傳承好愛國愛澳精神的決心。

時任國家副主席習近平在2009年1月視察澳門期間，曾經到澳門街坊總會頤駿中心看望。（資料圖片）

習近平在回信指，看到來信令他想起10年與在澳門與眾人見面的情景，很高興得知眾人退休後熱心公益事業、生活充實快樂。習近平表示，作為新中國的同代人，眾人見證國家幾十年的滄桑巨變，親歷「一國兩制」在澳門的成功實踐，「你們說為自己是中國人感到由衷的驕傲，我相信這也是廣大澳門同胞的心聲」。習近平希望眾人堅持老有所為、繼續發光發熱，多向澳門青年講一講回歸前後的故事，鼓勵他們傳承愛國愛澳精神，積極參與粵港澳大灣區建設，攜手把澳門建設得更加美麗。

對於習近平的回信，澳門行政長官崔世安其後表示，今次是習近平給澳門的第三封信，高度肯定澳門人的愛國愛澳情感，殷切期望得到承傳和發揮，更是對澳門人巨大的信任和鼓舞。候任澳門行政長官賀一誠亦指，經歷過歷史轉變年代的澳門人，有責任按習近平的希望，多向澳門青年說回歸前後的變化，讓青年了解來之不易的「一國兩制」實踐走過的路，並相信廣大居民會牢記囑託，按指示和要求，進一步做好青年工作，確保愛國、愛澳核心價值世代相傳。

（綜合報道）