【新疆再教育營】美國限制涉事中國官員簽證　外交部：堅決反對

繼此前美國商務部宣布將28個涉疆的中國實體實施出口限制後，美國國務院其後亦宣布將對拘留或虐待新疆穆斯林少數民族負有責任的中國黨政官員及其家屬實施簽證限制。 對此，中國外交部發言人耿爽在周三（9日）回應指奉勸美國立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政，並強調中方將繼續採取堅定有力措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

中國一直被指侵犯新疆少數民族的人權。（Reuters）

耿爽表示，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。新疆也根本不存在美方指稱的所謂人權問題，「無論美方以何種藉口在涉疆問題上對中方實體和人員實施何種限制，都嚴重違反國際關係基本準則，嚴重干涉中國內政，中方都堅決反對。」

耿爽指，新疆採取的反恐和去極端化舉措，目的是從源頭上預防極端主義和恐怖主義的滋生，完全符合中國法律，也符合國際實踐。該些舉措受到2500萬名新疆各族人民的廣泛支持，也為國際反恐事業作出積極貢獻，「美方罔顧事實，圍繞涉疆問題對中國大肆誣衊抹黑，為干涉中國內政蓄意製造藉口，干擾新疆反恐勢力，阻撓中國穩定發展，只會讓中國人民和國際社會進一步認清他們的險惡用心。這些伎倆絲毫動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權安全、維護社會發展穩定的堅定意志，完全是徒勞的。」

此外，中國國家反恐辦同日亦回應美國商務部將新疆公安廳、新疆生產建設兵團公安局等機構列入出口管制實體清單一事，表示強烈譴責和堅決反對。國家反恐辦指，新疆公安機關依法履行職責，嚴厲打擊恐怖活動和極端主義犯罪，有效遏制恐怖活動多發頻發勢頭，有力維護新疆社會穩定和各族群眾生命財產安全。目前新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順，各族人民群眾幸福感獲得感安全感大幅提升。

國家反恐辦奉勸美方摒棄在反恐問題上的雙重標準，停止在涉疆問題上說三道四，停止縱容支持「東突」暴恐勢力，以免最終損害美方自身利益。

（綜合報道）