海軍新鋭「太原」艦抵橫須賀參加閲艦式　十年來中國軍艦首訪日

日本海上自衛隊將於當地時間10月14日舉行海上閲艦式，稍早前向中國發出邀請，中國方面派遣052D型驅逐艦「太原艦」今天（10日）抵達日本。

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據《人民日報》報道，10月10日早上，中國海軍「太原」號導彈驅逐艦抵達日本橫須賀港，受到日本海上自衛隊、旅日僑胞、中資機構、留學生、日本友好人士的歡迎。這是中國海軍艦艇時隔10年再次訪日，也是首次赴日參加海上閲艦式。

據悉，日本海上自衛隊每3至4年舉辦一次國際艦隊閲艦式，今年是中國海軍首次參加該活動。閲艦式將於10月中旬在東京相模灣海域舉行。而代表中國海軍首次參加日本海上自衛隊國際艦隊閲艦式的「太原艦」是中國自行設計生產的新型導彈驅逐艦，滿載排水量6000餘噸，舷號131，2018年12月入列命名。

綜合各方消息報道，中國共建造、服役25艘052D及後續改進型號導彈驅逐艦。其中，已有12艘052D服役，仍有13艘在舾裝、分段建造中。052D是僅次於055型萬噸級驅逐艦的主力艦船。

在2019年4月23日，中國海軍在青島舉行國際艦隊檢閲，日本海上自衛隊派出「涼月」號導彈驅逐艦參加。「涼月」號是日本目前最先進的通用驅逐艦，排水量近6800噸。

雖然中日因歷史問題和領土海洋權益問題齟齬不斷，但近來兩國關係逐漸升温。作為衡量評判雙邊關係穩定程度的最重要標準之一，中日軍事安全關係亦逐步熱絡。