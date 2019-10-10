中國央行2020版熊貓金幣圖案揭曉　網民：可以用來買熊貓嗎？

熊貓金幣是國家法定貨幣，2020版熊貓普制金幣圖案周三（9日）公布，並在深圳舉辦了開機儀式。這也是中國央行首次在發行熊貓金幣公告之前，就將圖案展現在觀眾面前。

2020版熊貓金幣圖案。（網上圖片）

據悉，2020版熊貓幣的圖案是2019版的延續，2019版的熊貓金幣圖案是母子熊貓，熊貓寶寶躺在媽媽的懷抱；而2020年的圖案是一隻已經成長為「兒童」的熊貓，象徵著世界和平、國家富足和人民幸福，也昭示著2020年全面建成小康社會是實現「民族復興」的關鍵一步。

消息公布後，隨即引起網民熱議，有人詢問「可以用来买熊猫吗？」「买金币送熊猫？」另有網民開玩笑稱，「收集一整套39枚熊猫金币，即可在熊猫基地兑换熊猫一只！」大部分人則表示「想拥有，好可爱啊。」

據上海金幣投資有限公司董事長李波介紹，央行首次在紀念幣發行公告之前來公佈圖稿，讓群眾能夠事先了解2020版熊貓金幣的圖案，這是第一次。

熊貓金幣從1982年開始到2020年共發行39版。（網上圖片）

據悉，熊貓金幣正面圖案一律以中華人民共和國國號、發行年號及中國古代建築北京天壇祈年殿景觀為主；背面圖案以國寶熊貓為主，其中每年發行的熊貓形態各不相同，但卻都十分的憨態可掬，藝術收藏價值也很高。

此外，熊貓金幣作為國家法定貨幣，也是世界五大投資幣之一。內地從1982年開始到2020年共發行39版。熊貓金幣工藝在國際上亦屢獲大獎，1983年版的熊貓金幣就曾經獲得相當於貴金屬幣的奧斯卡獎——世界最佳金幣大獎。

（綜合報道）