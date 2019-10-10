【NBA】政府及民間抵制浪潮下　NBA中國賽上海站如常舉行全場爆滿

由於侯斯頓火箭隊總經理莫利的撐港言論，美國NBA在中國正遭遇政府及民間前所未有的抵制浪潮。 洛杉磯湖人與布魯克林藍網原定周四（10日）晚上在上海進行NBA中國賽上海站，雖然上海體總已經取消球迷之夜活動及賽前新聞發布會，但比賽在當晚仍如常舉行。

據了解，不少球迷在比賽開始前一小時已經來到比賽場館，現場有一些據稱是球迷自發組織的人，在門口免費派發小型五星旗，並號召球迷入場後齊齊唱國歌，亦有球迷與五星旗合照。有受訪的球迷直言，入場觀看比賽是為了湖人的勒邦占士，「是圓自己的夢」，但同時亦強調「我更愛我的祖國」、「我支持我的祖國。」

雖然如此，相比場外的愛國氣氛，從場內情況來看，全場爆滿下響應號召揮舞五星旗或唱國歌的球迷似乎不多，開場及入球時大多數球迷仍是盡情歡呼喝采。事實上，有球迷透露，保安臨時更改規定，只允許帶小國旗進場，大旗及橫額一律禁止。

此外，有網民公開片段，指有湖人的球員為球迷簽名時，竟有人遞上五星旗，球員亦未有為意，直接在五星旗上簽名。不少網民都留言炮轟「一個敢給，一個還敢簽」，更揚言要將「起底」該名球迷。

有網民公開片段，顯示有球迷遞上五星旗，讓一名湖人的球員簽名。（微博）

對於現場球迷的態度、比賽開場時的盛況，網民都相當憤慨，「場上歡呼聲是此時最刺耳的聲音」、「真不想看了，這臉呢……他們還帶著國旗，丟人吧……沒有一點氣節」、「詹姆斯（勒邦占士）持個球都要歡呼？？？真的無語」。

（綜合報道）