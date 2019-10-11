【無錫高架橋坍塌】嚴防車輛超載　蘇州急下令加強查處「百噸王」

周四（10日）傍晚，江蘇無錫一條高架橋橋面倒塌，造成至少3人死亡，2人受傷。初步調查相信，事發時一架嚴重超載的貨車在橋上行駛，導致塌橋。

當日晚上，同屬江蘇的蘇州市發布緊急通知，要求加強「百噸王」車輛（載重超過百噸的運輸車輛）查處力度，加大對普通公路收費站超限車輛查處工作。