【無錫高架橋坍塌】嚴防車輛超載　蘇州急下令加強查處「百噸王」

撰文：彭琤琳
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周四（10日）傍晚，江蘇無錫一條高架橋橋面倒塌，造成至少3人死亡，2人受傷。初步調查相信，事發時一架嚴重超載的貨車在橋上行駛，導致塌橋。
當日晚上，同屬江蘇的蘇州市發布緊急通知，要求加強「百噸王」車輛（載重超過百噸的運輸車輛）查處力度，加大對普通公路收費站超限車輛查處工作。
無錫10日發生塌橋事故，救援人員在事故現場救援。（新華社）
通知顯示，為了加強超限超載查處工作，在蘇州轄區內，要求包括公安和交通部門在內的各治超站點開展24小時值守查處工作，在收費站和超限檢測站嚴厲打擊「百噸王」車輛。運政部門也要對轄區內高頻運輸及存在「百噸王」情況的貨運企業加大巡查頻次。
此外，公安部門要對普通公路收費站超限超載車輛存在的遮牌、擋牌、套牌行為加大查處力度，確保普通公路收費站聯合執法工作有序開展。道路運政執法部門也要加大對重點貨運源頭監管工作。
蘇州市發布緊急通知，要求加強超限超載查處工作。（蘇州發布）
據悉，當晚蘇州交通運輸局和交警已開展超載超限執法行動，對獨柱高架、橋樑防撞情況、危橋情況、港口碼頭情況等進行了全面排查，指揮中心則是24小時不間斷監管，加強營運車輛行駛途中的安全監管。
（微信公號「蘇州發布」）