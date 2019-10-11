中國火星探測器首次公開亮相　計劃明年發射　配套火星車勘測

中國航天科技集團周五（11日）在微博首次公開中國火星探測器「真容」，預計明年將會發射這枚火星探測器，並計劃在中共建黨一百周年（2021年）之前降落在火星。

中國空間技術研究院空間科學與深空探測首席科學家葉培建介紹稱，中國火星探測準備工作已就緒，首次火星探測任務將完成「繞落巡」三步走。第一，要能夠對整個火星進行全球觀測；第二，要降落在火星；第三，火星車要開出來，在火星上巡視勘測。他表示，這當中有很多難點，如果做成，這將是全世界首次在單次任務當中完成三個目標。

此外，中科院院士歐陽自遠今年7月也曾透露，中國將於2020年探測火星，透過火星衛星、火星著陸器、火星車，實現「天地聯合」探測火星，目前火星車已經製作完成。

中國航天科技集團周五（11日）在微博首次公開中國火星探測器「真容」。（網上圖片）

據悉，大約每隔26個月就會發生一次「火星衝日」，屆時太陽、地球、火星位於一條直線上，在這一時間點實施火星探測，探測器飛行的路線最短，最省燃料。而距離當前時間最接近的「火星衝日」探測窗口便是2020年，因此中國的火星探測任務也瞄準這一窗口。

2016年1月11日，中國正式批覆首次火星探測任務，任務正式立項。葉培建透露，實際上，早在2007年「嫦娥一號」發射時，中國探月工程總設計師孫家棟就和他一同商議過探測火星的準備，但迫於當時技術條件有限，無法實現這一目標。

目前，包括美國、阿聯酋等已有5個國家宣布了「探火計劃」，各國火星探測器已整裝待發。從其他國家發射的先例來看，至今全球火星探測成功率大約為40%，火星因此有「航天器墳場」之稱。

據悉，中國還將在月球建立科考站，之前將建設一個初步形態。上述學者預計，科考站初步形態也將建立在南極附近。嫦娥七號、 六號、八號任務，以及更遠的載人登月中，希望這些探測器能夠互相配合，要幾乎落在在同一個地區，可以互相支持，從而建立真正的科考站。就需要所有探測器精確着陸，不能落在哪就是哪。

另外，未來中國在月球表面將會有着陸器、月球車，月球軌道上有軌道器，更遠的地方還有中繼星等等，這麼多的航天器怎麼聯合工作，空間的信息怎麼傳輸，這些技術都是下一步建設月球科考站面臨的問題，航天科研人員已經開始這方面的研究。

（綜合報道）