高雨升任國務院副秘書長　曾多次陪同胡春華考察

缺員多時的中國國務院副秘書長，近日增加新面孔。10月10日，新一期國務院任免國家工作人員名單公布，國務院辦公廳（簡稱國辦）督查室主任高雨升任國務院副秘書長，躋身副部級。

高雨履新後，國務院副秘書長目前至少有8人，分別是丁學東（常務副秘書長，正部長級）、舒曉琴（兼任國家信訪局局長）、丁向陽、孟揚、彭樹傑、李寶榮（兼任國管局局長）、陸俊華。

公開資料顯示，高雨長期任職國辦，曾任國辦秘書二局巡視員兼副局長、國辦督查室主任等。

據中國政府網消息，高雨曾兼任多個國務院領導小組的成員或副組長，如國務院扶貧開發領導小組副組長，國務院促進中小企業發展工作領導小組副組長，國務院推進政府職能轉變和「放管服」改革協調小組成員，國家科技領導小組成員（2018年8月被免去）。

據悉，高雨還是2019年中國北京世界園藝博覽會組委會聯絡小組組長、中國國際進口博覽會組委會副主任。

據媒體此前公開報道，高雨曾多次陪同國務院副總理、國務院扶貧開發領導小組組長鬍春華考察，僅2019年出現在官方報道中的就有三例。

此外，2018年6月起，胡春華擔任國家防汛抗旱總指揮部總指揮，高雨擔任副總指揮。直至2019年3月該指揮部人員調整，國務委員王勇接替胡春華出任總指揮，國務院副秘書長孟揚接替高雨出任副總指揮，其他3名副總指揮黃明（應急部黨組書記、副部長）、鄂竟平（水利部部長）、馬宜明（中央軍委聯合參謀部副參謀長）未變。

值得一提的是，國務院副秘書長不僅接近政府工作核心，還能夠熟悉宏觀全局工作。不少擔任該職務者日後均擔重任，例如現任中央政治局常委、全國政協主席汪洋，中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，國務委員王勇，國務委員、國務院秘書長肖捷，全國政協副主席汪永清，國家市場監督管理總局局長肖亞慶等。