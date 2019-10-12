【無錫高架橋坍塌】兩輛百噸重貨車同時通過肇禍　修復至少一個月

江蘇無錫高架橋塌橋事故，經過30多個小時的搶修後，至周六（12日）清晨地面已基本清理完畢，被重新鋪設柏油及畫上交通標線，恢復行。 經初步調查後，事故原因是有兩輛嚴重超載的百噸重貨車同時通過，兩輛車屬於當地同一間運輸公司，司機已被扣查。

地面已基本清理完畢，被重新鋪設柏油及畫上交通標線，恢復行車。（視覺中國）

無錫交警支隊錫山大隊副大隊長馬燕清指，當時有兩輛載著鋼卷的貨車一前一後通過橋面，前車共裝載6卷，後車則有7卷，「每輛都是裝載的上百噸，超載是肯定，而且是嚴重的超載！」馬燕清表示，兩輛超載貨車其中一輛先行通過，其後第二輛車通過時就塌橋。馬燕清預估，斷橋要修復最快也要一個月時間。

另一方面，對於有輿論質疑高架橋的質量有問題，江蘇中設集團股份有限公司承認就是高架橋設計單位，但強調經過多人多軟件連夜認真複算，確認設計符合各項規範要求。

斷橋要修復最快也要一個月時間。（視覺中國）

此外，江蘇省治超辦在周六召開全省超限運輸緊急會議，相關負責人強調要嚴格落實「治超站」24小時值班值守和查處制度，值班人員必須全程在崗位，針對超限超載行為要發現一宗、查處一宗，絕不姑息，同時嚴格落實「一超四罰」，即貨運車輛、司機、運輸企業及貨運場所經營者。負責人又提到，江蘇省已全國率先完成高速公路入口稱重設施建設任務，835部入口稱重設備全部安裝完畢。

（綜合報道）