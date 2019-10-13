遼寧檢測3D打印機10批次樣品安全風險：合格率0%　可釀火災及觸電

遼寧省市場監督管理局（市監局）日前組織開展3D打印機產品的品質安全風險監測工作，共採集3D打印機樣品10批次，檢測結果表明產品合格率為0%。

遼寧檢測10批次3D打印機樣品安全風險，合格率為0%。（資料圖片）

遼寧市監局9日發布產品質量安全風險監測情況通報，指該次風險監測共採集3D打印機樣品10批次，主要依據國家相關標準，對3D打印機發熱要求、接地和連接保護措施、抗電強度以及輻射發射等項目進行檢測。結果表明，有0批次產品合格，10批次產品不合格，產品合格率為0%。

遼寧市監局介紹，本次所監測的樣品中，10批次3D打印機樣品均不符合標準要求。其中，有10批次的輻射發射項目不符合要求，有3批次的發熱要求項目不符合要求、有2批次的接地和連接保護措施項目不符合要求、1批次抗電強度項目不符合要求。

多項目不合格 可引發火災、觸電等事故

遼寧市監局指出，3D打印機如果輻射發射超標，在工作狀態中無線電輻射可能干擾到其他設備，從而導致意外發生。若發熱要求不符合標準，將影響3D打印機工作的可靠性和使用壽命以及使用者的安全，包括絕緣材料老化、壽命縮短及人員燙傷，嚴重時可造成短路，引起火災、觸電等事故。

而若接地和連接保護措施不合格，可能引發觸電事故。至於抗電強度不合格，有機會發生絕緣擊穿，導致設備損壞或設備漏電，引發火災或觸電事故。

對於上述監測結果，遼寧市監局將採取的措施包括：一、及時通報監測情況，將本次風險監測結果通報國家市場監督管理總局產品質量安全風險監測中心及有關部門，以便及時掌握該產品的質量狀況和風險點，做好預防和消費警示。二、加強地區間溝通聯繫，將本次風險監測結果函告生產企業所在省（市）市場監督管理部門，為日常監管做參考依據。

（澎湃新聞）