【華為風波】傳鴻蒙手機本月推出　華為否認：年內沒有相關計劃

中國電訊設備巨頭華為近期受美國封殺，Mate 30等新發表的手機無法使用Google 認證的Apps 及 Android服務。華為則推出「鴻蒙」作業系統應對，近日更有消息指，鴻蒙手機將在本月推出。 不過，華為方面否認傳聞，並指年內沒有推出鴻蒙手機的計劃。

內媒《澎湃新聞》分析，傳聞所指的「全面屏手機」，應該是指華為將於10月17日在歐洲開售的Nova 5T手機。（視覺中國）

有網絡傳言稱，華為將在10月17日推出一款更具創新的全面屏手機，同時還有可能搭載鴻蒙系統。

對此，華為公司相關人士對內媒稱，今年年內都沒有推出鴻蒙操作系統手機的計劃，「之前余總（余承東，華為消費者業務CEO）已經說得很清楚了，今年內鴻蒙操作系統都不會用在手機上，目前還是專注於打造華為HMS（華為移動服務）生態。」

專注發展「HMS服務」

內媒《澎湃新聞》分析，傳聞所指的「全面屏手機」，應該是指華為將於10月17日在歐洲開售的Nova 5T手機。但據了解，由於Nova 5T發布早於美國對華為的制裁，因此Nova 5T可以使用GMS應用服務（包括郵件系統、地圖、搜索、應用市場、YouTube等）。

而華為最新旗艦機Mate 30則不提供GMS服務，目前華為已經對在東南亞開售的Mate30系列新機預裝「HMS服務」，華為計劃在歐洲市場開售時也搭載自家的「HMS服務」。

（澎湃新聞）