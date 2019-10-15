2020國考擬招錄2.4萬公務員　被開除黨籍者及失信者不得報考

14日，國家公務員局網站發布中央機關及其直屬機構2020年度考試錄用公務員公告。根據公告，2020年國考公共科目筆試將於2019年11月24日舉行，10月15日起開始網上報名。 今次國考計劃招錄2.4萬人，涉及中央和國家機關86個單位、23個直屬機構。

相比去年，今年的招錄人數增加了六成。在去年，由於國、地稅的合併致使招錄需求降低，招錄人數僅為1.45萬人，創下了十年新低。

山西省太原市圖書館門前長隊如龍，數百名學子等候進館佔座復習迎接國考。（資料圖片/中新社）

與往年相比，本次國考招錄政策有新變化。如，今次國考特別強調「心理素質」，在公告中，在報考條件部分，特別提到要「具有正常履行職責的身體條件和心理素質」；而在體檢考察部分，也特別指出「根據職位需要，部分招錄機關將對報考者有關心理素質進行測評，測評結果作為擇優確定擬錄用人員的重要參考。」

在報考人員部分，新增了「被開除中國共產黨黨籍的人員」、「被依法列為失信聯合懲戒對象的人員」不得報考。

招錄政策繼續向基層傾斜

本次招考延續了近年來向基層一線傾斜的政策。公告顯示，中央機關和省級直屬機構除部分特殊職位和專業性較強的職位外，主要招錄具有2年以上基層工作經歷的人員。

另外，今次國考也注重充實基層工作力量，77.3%的錄用計畫補充到縣（區）級及以下直屬機構。此外，對一些艱苦邊遠地區職位，採取降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷等措施降低進入門檻，並在劃定筆試合格分數線時進一步予以政策傾斜。

根據公告，本次考試主要採取網上報名方式，報考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網站，提交報考申請。

（南方都市報）