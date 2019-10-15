官辦「人民微博」日前關閉　胡錦濤曾實名認證

《人民日報》控股的媒體企業人民網旗下「人民微博」於10月9日發佈公告，稱由於業務調整，該平台從當日起正式關閉。 在外界看來，此事意味著定位「談民生、議國事」的「人民微博」在引導民間輿論方面的努力遭遇了失敗。

人民微博於2010年2月上線，成為當時中共重點新聞網站主辦的唯一微博產品，其定位是「以溝通促改革：加入人民微博，與數十萬政府部門和官員面對面，談民生，議國事」。2013年的數據顯示，經人民微博認證的黨政機構和黨政官員微博用戶數超30,000個，中央和國家部委21家等。

這傢俱有濃厚官方色彩的社交媒體平台曾因中國前國家主席胡錦濤而名聲大噪一段時間。2010年2月21日，當時上線不久的人民微博首次出現實名認證為「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席」的「胡錦濤的微博」的賬號，引發轟動。

不過，儘管擁有胡錦濤身份的加持，以及數量龐大的官方機構、官員入駐，人民微博仍被市場淘汰。

近十年來，倒閉的微博類社交平台並不只有人民微博，還有早已被拋棄的搜狐微博、網易微博、鳳凰微博，以及難有起色的騰訊微博。

當下，中國微博類社交平台只有新浪微博（後改名「微博」）一家獨大。根據2019年微博第二季度財報，「微博」今年6月的月活躍用戶數高達4.86億，較上年同期增加5,500萬，日活躍用戶數2.11億，淨營收高達4.318億美元。

人民微博也可以被視為是中共嘗試利用網絡引導民間輿論的一次努力，更多地希望與「政府部門和官員面對面，談民生，議國事」，但隨着人民微博的關閉，這次努力看起來遭遇了失敗。相比之下，「微博」更「親民」、更接地氣而受到民眾青睞。