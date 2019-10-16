【UFO直升機】解放軍少將：只要離地5米遨遊就能改寫歷史

一架外形酷似UFO的新型武裝軍機「超級大白鯊」於近日公開亮相，引發轟動。有媒體質疑，這款直升機能否起飛。 中國軍事專家、海軍少將張召忠日前指出，該直升機在未來如果真的能夠離地5米遨遊，就能改寫歷史。他又說，「大白鯊」與以往的碟狀飛行器不同，更趨向「翼身融合雙旋翼」的直升機概念。

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10月16日報道，第五屆中國天津國際直升機博覽會於10月11日開幕。中國官方介紹外形似UFO的「超級大白鯊」武裝直升機稱，這是一款針對未來數字信息化戰場設計出的一種複合式翼身融合高速直升機構型。

據設計者稱，中國設計師研發的這種飛盤的飛行性能將超越傳統的直升機設備。例如，最高時速將達到650千米/時。

不過，許多媒體和網友提出疑問稱：「這款直升機能飛起來嗎？」

對此，中國軍事專家張召忠發文表示，假如這隻「大白鯊」在未來的某一天真的能夠離地5米遨遊，那麼它帶來的軍事革命將不亞於高超音速導彈的出現，甚至將徹底改變6,000年來人類陸地交通史。

張召忠解釋稱，迄今為止，問世的大多飛行器都有氣動尾舵翼或是旋翼，而之所以這樣設計是依據飛行器在設計之初所採用的空氣動力控制、推力矢量控制、噴氣反作用控制、飛輪控制等控制方法。

但從上個世紀開始，已經有美國學者研究使用「質量控制」法研製制導裝置。區別於常見的控制方式，這一方法通過調整飛碟內部配重位置和轉動發動機推力矢量的擺動角來改變推力對質心的力矩，實現飛碟的飛行。

他表示，在理論層面上，碟狀飛行器具備起降、飛行以及改變方向的能力，而且不止一種類型。

解放軍海軍少將張召忠。（資料圖片）

據悉，美國歷史上曾成功實驗了一型碟狀飛行器：20世紀50年代的冷戰時期，「阿芙羅飛車」（Avrocar）飛行器樣機應運而生。該飛行器直徑1.5米的中心圓孔處裝有124個葉片構成的渦輪風扇，由3台J69渦噴發動機驅動，上層有兩個氣泡式獨立座艙，下方還有3具輪式起落架。不過，「阿芙羅飛車」項目於1961年因技術達不到，指標不斷降低而被叫停。

張召忠表示，從「超級大白鯊」所設計的渦輪噴氣發動機和共軸旋翼系統來看，它與以往的碟狀飛行器不同，更趨向「翼身融合雙旋翼」的直升機概念。

此外，俄媒「今日俄羅斯」曾指出，如果「超級大白鯊」能實現天空作業，將意味着中國直升機設計師解決了一個世紀難題——製造一架能正常工作的翼身融合飛機，這是自二戰以來困擾西方直升機行業的難題之一。