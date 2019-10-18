「火箭升官」至副廳級惹議　山東80後官員：怎麼說是別人的事

10月14日，山東省委組織部網站發布了一則涉及15名省管幹部的任前公示，其中39歲的現任濟寧市委常委、政法委書記張輝擬任設區市副廳級領導職務，而履歷顯示，他晉升速度之快非常罕見，此事引起輿論關注。

資料顯示，生於1980年6月的張輝，2002年畢業於山東經濟學院財政金融系貨幣銀行專業。畢業後進入濟南一街道辦任見習工作人員，期間在2006年至2008年連續3年連續被提拔，至2008年升任共青團山東省委副書記、黨組成員、省少工委主任。

這意味着，張輝從普通工作人員升至副廳級官員，僅用5年7個月，升職速度之快非常罕見，其中2007年的提拔離上一次僅差11個月，2008年的僅差9個月。而根據中共規定，相應層級提拔至少需要2至3年。

對此，《新京報》引述中國國家行政學院汪玉凱、竹立家兩位教授看法稱，張輝任用提拔明顯過快，屬於連續破格提拔。竹立家說，「除非綜合能力突出，取得重大貢獻，也可破格提拔」。

但據重慶「上游新聞」報道，知情人士指，儘管張輝工作勤勤懇懇，不張揚也不高調，但工作也只是「四平八穩」，沒有看出他有非常重大的政績，是一個比較穩重的人。

報道披露，張輝父親是當地某縣林業局主官，母親是一名醫生。在連續提拔期間，也有聲音稱多名山東籍高官是張輝的親戚，「有背景」。對此，張輝曾說，腦子、嘴巴都長在別人身上，別人怎麼說是別人的事。

對於張輝被連續提拔一事，山東省委組織部一名工作人員回應稱，相關信息已經記錄，會轉交給相關部門調查處理，處理結果是否公布，由相關部門決定。但他未公布是哪個部門。