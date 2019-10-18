中國成功發射通信技術試驗衛星四號　疑與天基導彈預警有關

10月17日23時21分，中國在西昌衛星發射中心，用長征三號乙運載火箭將通信技術試驗衛星四號送入太空，進入預定軌道。 通信技術試驗衛星由中國航天科技集團有限公司五院研製，是一顆地球同步軌道衛星，主要用於開展多頻段、高速率衛星通信技術驗證。

截至目前，中國已成功發射四顆通信技術試驗衛星，一號於2015年9月發射，二號於2017年1月發射，三號於2018年12月發射。

官方表示，這一系列衛星是測試通信技術，不過，也有聲音指，該系列衛星組成的星座或與正在構建的天基導彈預警系統有關，可提前探測彈道導彈攻擊。

根據公開信息，2017年1月發射的通信技術試驗衛星二號安裝了上海技術物理研究所的有效載荷。後者曾突破高精度掃描與指向機構閉環控制技術、大視場立軸光學系統技術、高精度光機結構技術、紅外焦平面探測器組件及長壽命製冷機技術。

另外，上海技術物理研究所副所長孫勝利還曾多年致力於開發地球同步軌道高靈敏紅外探測技術，在今年4月底獲「航天傑出獎」。

基於多種信息，有觀察家指，通信技術試驗衛星實際上是中國新一代的「天基紅外系統導彈預警衛星」，以打造類似美國的「天基紅外系統衛星」（SBIRS）。

根據資料，中國「天基紅外系統導彈預警衛星」首發星在西太平洋上空定點，覆蓋區域東到中途島附近海域，南到南極洲，西到東非，北到北冰洋。在此範圍內，美國海軍的潛射核導彈、印度的各型號彈道導彈均是重點監控對象。