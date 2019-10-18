【入土為安】逝世近15年後　趙紫陽骨灰獲准安葬北京民間墓地

昨天（17日）是中共前總書記趙紫陽的百歲冥誕，據《香港電台》報道，在逝世近15年之後，趙紫陽的骨灰終在今天（18日）下午獲準安葬在北京一個民間墓地。

趙紫陽的子女包括趙大軍、趙二軍、王雁南和趙五軍等，當天下午帶同父親趙紫陽的骨灰，以及已於2013年逝世的母親梁伯琪的骨灰，來到位於北京昌平區的「天壽園」墓地。趙紫陽家屬將原本覆蓋墓碑的紅布揭開，然後舉行安葬儀式，稍後亦再安排一批趙紫陽的河南同鄉拜祭。

報道指，趙紫陽墓地佔地約400平方呎，周圍有綠草和樹木，墓碑設計低調簡單，不但表面未經打磨，更沒有悼文、照片和塑像，僅刻有「趙紫陽梁伯琪之墓」、「子女敬立」、「二零一九年十月」等字眼。

報道提到，趙紫陽兒子趙二軍日前表示是獲中國政府口頭批準，數年前自資購買墓地20年的使用權。雖然對方暫時未知道墓碑的設計，但認為中央最高層會滿意。

據網上資料顯示，天壽園於1997年經北京市民政局批准後成為永久性合法公墓，佔地面積超過600畝，是一座背靠與明十三陵的皇家園林式陵園。天壽園是北京最受歡迎的民間公墓之一，當中最貴一塊墓地索價高達就要100萬元人民幣。網上消息透露，趙紫陽墓地位處天壽園的盡頭。

（香港電台）