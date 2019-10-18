拒應越南要求修改《陰陽師》南海地圖　網易關閉當地伺服器

中國和越南因為南海地圖引發的爭執不斷。中美合拍動畫《長毛雪寶》（Abominable）由於片中出現中國主張的南海「九段線」地圖，早前在越南遭停止放映。 周三（16日），中國互聯網公司網易旗下的手機遊戲《陰陽師Onmyoji》宣布關閉在越南的伺服器。據報原因是越南曾要求網易，將當地伺服器中涉及南海地圖的爭議領土歸為越南所有，遭網易拒絕。

《陰陽師Onmyoji》上的地圖採用中國主張的南海「九段線」畫法。（網上圖片）

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綜合媒體報道，《陰陽師Onmyoji》越南伺服器最近進入海國版本的月之羽姬環節。而在這次活動的「逢魔之時」地圖上，有越南玩家發現，遊戲在南海領域的分界線這點上採用的是「九段線」畫法。

據了解，中國劃出的「九段線」深入越南和菲律賓等國的200海里專屬經濟區。北京政府認為此線之內區域均為中國版圖。報道稱，越南方面不接受《陰陽師Onmyoji》的地圖畫法的，於是要求越南伺服器官方修改遊戲地圖，遭到網易拒絕。

《陰陽師Onmyoji》的越南Facebook帳號在16日發文稱，其伺服器於當日停止運營，原因是「遊戲中的內容違反了越南的領土主權」，對此表示遺憾，又強調「沒有更好的解決方法」，希望大家可以理解。

據悉，《陰陽師》推出三年以來，在中國大陸以外，還有發展海外市場，在港澳台地區、日本、韓國、泰國、越南等地發行。泰國伺服器於今年3月已宣布停止運營。

（綜合報道）