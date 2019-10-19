合作旅行社拒退保證金　「去哪兒網」受拖累遭法院列為「老賴」

內地網上旅遊平台去哪兒網（Qunar.com）的運營主體北京趣拿信息技術有限公司（以下簡稱「趣拿公司」），近日被爆因拒退保證金及利息淪為「老賴」（失信被執行人）。 周五（18日），去哪兒網發聲明稱，此事屬執行法院誤將承擔補充責任的趣拿公司列入失信被執行人名單。經溝通，法院已更正這一錯誤，並進行撤銷處理。

去哪兒網發聲明澄清，被列為「老賴」是法院的失誤。（網上圖片）

綜合傳媒報道，案件可追溯到2017年7月，三名旅客先後在去哪兒網上購買了日本6日遊產品，產品供應商顯示為上海科友國際旅行社有限公司（以下簡稱「科友公司」）。隨後，三人在「去哪兒網客服人員」小汪的指示下，向上海杜巴商務諮詢有限公司（簡稱「杜巴公司」）賬戶先後匯入15.3萬元（人民幣．下同），名目為簽證保證金和旅遊差價。小汪承諾會在三人回國後返還。

但三人旅行回國後，多次聯繫小汪及杜巴公司卻無法拿回此前承諾錢款。2017年11月15日，三人向浙江省永康市人民法院起訴，分別要求科友公司、杜巴公司、趣拿公司返還相應款項並賠償損失。

法院審理後判決，杜巴公司返還三人保證金15萬元並賠償損失2060元及利息損失。同時，該判決書也指出，趣拿公司提供的技術平台服務協議中加蓋的科友公司的公章屬虛假，基於趣拿公司與科友公司已存在多次合作並簽訂多份技術平台服務協議，應認定趣拿公司對旅遊產品的技術平台服務協議未盡審慎審查義務、以及作為去哪兒網經營者的管理義務，故其對本案三名旅客遭受的損失亦存在過錯，應承擔杜巴公司上述責任範圍50%以內的補充責任。

去哪兒網（Qunar.com）的運營主體趣拿公司被列為失信被執行人。（網上圖片）

至今年10月12日，趣拿公司出現一則失信被執行人的記錄，其失信被執行人行為具體情形為「有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，違反財產報告制度」。

兩日後（14日），經過溝通，趣拿公司給涉案旅客賠付了相關損失。賠償標準以法院判定責任範圍的最高比例50%，以及相關利息等。同時，據相關人士透露，案件中的「客服小汪」並非去哪兒網工組人員，而是杜巴公司工作人員，她和客戶私加微信後溝通簽證保證金、旅費差價的信息。

去哪兒網方面表示，對於旅行社私下收取用戶保證金的違規行為，去哪兒網一直遵循國家旅遊局的規範堅決杜絕，且在頁面上明確提示消費者避免風險，又強調在此案當中，去哪兒網同樣為受害者，希望法院能夠協助為消費者追回全部保證金，減少其損失。

（綜合報道）