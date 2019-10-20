第6屆世界互聯網大會烏鎮開幕　習近平致賀信

今天（20日）上午10時，第6屆世界互聯網大會在浙江烏鎮開幕，大會以「智能互聯 開放合作——攜手共建網絡空間命運共同體」為主題，邀請到來自政府、國際組織、領軍企業、技術社群和社會團體等的逾1500位中外嘉賓，圍繞創新發展、網絡安全、文化交流、民生福祉和國際合作等議題進行探討交流。

浙江烏鎮。（視覺中國）

今屆大會將聚焦「科學與技術」「產業與經濟」「人文與社會」「合作與治理」4大重點板塊，共設20個分論壇，秉持開放、平等、互信、共贏的理念，邀請全球互聯網領軍人物及重量級嘉賓共同探討與回應當前國際社會對5G、人工智能、物聯網等新技術、新業態發展的深度關切。

中國國家主席習近平向大會致賀信。信中指出，今年是互聯網誕生50周年。當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，人工智能、大數據、物聯網等新技術新應用新業態方興未艾，互聯網迎來更加強勁的發展動能和更加廣闊的發展空間。發展好、運用好、治理好互聯網，讓互聯網更好造福人類，是國際社會的共同責任。各國應順應時代潮流，勇擔發展責任，共迎風險挑戰，共同推進網絡空間全球治理，努力推動構建網絡空間命運共同體。

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據悉，今屆大會吸引來自世界超過70個國家和地區的世界知名企業參會，包括阿里巴巴、華為、騰訊、搜狐等國內知名互聯網企業，以及蘋果、高通、微軟、思科、諾基亞、愛立信、三星等國際科技大廠。

（綜合報道）