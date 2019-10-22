中國人社部：三季度1求職者對應1.24份工作

近日，多地啟動了高校畢業生就業活動，畢業生面臨的就業環境如何？21日，人社部召開2019年第三季度新聞發佈會，人力資源和社會保障部就業促進司司長張瑩表示，三季度全國城鎮登記失業率3.61%，同比下降0.21個百分點；同時，三季度，100個城市公共就業服務機構市場求人倍率為1.24（有效需求人數與有效求職人數之比），市場運行基本平穩。

人社部新聞發言人盧愛紅表示，全國城鎮調查失業率、登記失業率均低於控制目標，穩就業各項政策措施持續發力，失業保險援企穩崗工作力度不斷加大。1-9月，全國共有75萬戶企業享受到穩崗返還275億元（人民幣，下同），惠及職工3993萬人，81萬人次領取了職業提升技能補貼12.9億元。

7月19日，廣西南寧，求職者在高校畢業就業創業一站式服務中心諮詢。（視覺中國）

大學畢業生是就業的重點群體之一，據張瑩透露，2019屆高校畢業生目前就業水準與往年基本持平。

針對高校畢業生離校求職高峰，人社部門組織開展了百日攻堅行動，出台了創業就業新政策，發出了致2019屆畢業生公開信，推出了就業指導公開課，同時提前一個月啟動了就業服務專項行動。三季度，各地共舉辦招聘活動5100餘場，提供就業崗位287萬個，組織26萬人參加就業見習。

目前，2020屆畢業生也已經開始。張瑩指出，11月下旬至12月，人社部將陸續推出高校畢業生就業服務周，中央企業面向西藏、青海、新疆高校畢業生專場招聘等活動，全面啟動2020屆畢業生的就業服務活動。

（21世紀經濟報道）