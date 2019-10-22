中國副外長樂玉成：中美相互尊重，沒有解決不了的分歧

北京香山論壇22日上午舉行第二次全體會議，中國外交部副部長樂玉成做主旨發言。在發言結束後的問答環節中，樂玉成表示，中美摩擦讓世界憂心忡忡，市場給出答案希望中美停止貿易戰，坐下來好好談。

在提問環節中，樂玉成回應了「美國把中國視為對手、中國把美國視為什麼」的問題。他表示，答案很清楚，世界希望中美做敵手還是做夥伴，中美還是要做夥伴，還是要合作。在全球化的背景下，任何國家之間都是相互依存，相互交融，沒有哪個國家能不依靠，不合作就能實現目標和理想，這是不可能。

路透社此前指，中美雙方就經貿議題達成首階段協議，中方承諾日後每年向美國購入500億美元農產品，大豆應為其中之一。（視覺中國）

樂玉成還提及了中美之間的貿易摩擦。他說，中美摩擦讓世界憂心忡忡，看到任何相關的好消息股市立刻漲上去，一旦美國對中國加征關稅，股市「嘩」就下來。「市場給了我們答案，希望看到中美停止貿易戰，坐下來好好談。一個多星期前，中美經貿談判取得實質性進展，有望達成一些協定。這個結果說明，中美是能做夥伴的，是能多合作，要為世界、為兩國人民的福祉著想，也要為世界經濟著想。」

樂玉成進一步表示，中方不贊成美國動不動就揮舞關稅大棒，對中國搞極限施壓，這是舊思維，是行不通的。中方主張發展，建設協調穩定的中美關係。美國不用擔心中國發展乃至動了他們的乳酪，損害到美國的利益。中國的發展是為了讓中國老百姓過好日子，不存在取代、挑戰、威脅誰的問題。希望中美相互尊重，平等合作，有問題好好商量，中美之間沒有解決不了的分歧。

樂玉成也回應了新中國成立70年取得的成就「是依靠自力更生還是得益與外部環境和國際秩序」的問題。樂玉成表示，中國的發展首先是依靠中國人民用勤勞、智慧、汗水乃至犧牲換來的，但中國的發展同樣離不開和平的國際環境，穩定的國際秩序。特別是在全球化時代，世界各國相互交融，任何一個國家不可能關起門來搞建設實現繁榮。

（環球時報）