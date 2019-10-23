在聯大被指責損害新疆文化人權　中方：高度重視傳統文化的保護

第74屆聯合國大會第三委員會當地時間周二（22日）舉行與少數群體權利問題特別報告員互動對話。 針對美國對中國政府在新疆的指責，中國外交部人權事務特別代表劉華重申，中國政府高度重視對新疆各民族優秀傳統文化的挖掘、傳承與保護。

劉華指，中國是統一的多民族國家，在5000多年文明發展史中，中華各民族共同創造悠久的歷史、燦爛的文化。新疆各民族目前主要使用10種語言和文字，少數民族語言文字在司法、行政、教育、新聞出版、廣播電視、互聯網、社會公共事務等領域得到廣泛使用。

劉華重申，中國政府高度重視對新疆各民族優秀傳統文化的挖掘、傳承與保護。（視覺中國）

劉華舉例稱，新疆使用漢語、維吾爾語、哈薩克語、柯爾克孜語、蒙古語、錫伯語共六種語言文字出版報紙、圖書、音像制品和電子出版物；新疆電視臺有漢語、維吾爾語、哈薩克語、柯爾克孜語等多種語言電視節目；《新疆日報》用漢語、維吾爾語、哈薩克語、蒙古語共四種文字出版；新疆維吾爾木卡姆藝術、柯爾克孜史詩《瑪納斯》列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」。

劉華強調，新疆實行雙語教育不針對某一個民族，不僅不會削弱少數民族語言的地位，而且有利於加強各民族交流、促進民族團結。劉華又稱，世界上很多國家都將英語作為雙語教育的選擇，沒有人提出疑問，更沒有將其上升到文化同化或歧視的層面。

（新華社）