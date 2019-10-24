內蒙古原副主席白向群涉貪污受賄等罪　判囚16年並處罰金6250萬

據大連市中級人民法院微博10月24日消息，內蒙古自治區人民政府原副主席白向群受賄、貪污、內幕交易、洩露內幕資訊案一審宣判。 法院認定被告人白向群的行為構成受賄罪、貪污罪、內幕交易、洩露內幕信息罪，決定執行有期徒刑十六年，並處罰金人民幣六千二百五十萬元（人民幣，下同）；對白向群受賄所得財物和內幕交易、洩露內幕信息違法所得及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳；貪污所得財物依法返還被害單位。

白向群當庭表示服從判決，不上訴。

2018年4月，中央紀委國家監委網站發布消息稱，內蒙古自治區政府副主席白向群涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查。

中央紀委國家監委早前公開了白向群的認錯影片。（影片截圖）

此後，本月19日，中央紀委國家監委宣布，白向群因違反政治紀律、長期賣官鬻爵、涉嫌貪污犯罪等，被開除黨籍和公職，並移送檢察機關依法審查起訴。

中央紀委國家監委當時指，白向群利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物、非法佔有公共財物，涉嫌受賄和貪污犯罪。白向群亦有違反政治、組織、廉潔、生活等數項紀律。經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予白向群開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉疑犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

中央紀委國家監委當時還公開了白向群的認錯影片。影片顯示，在宣布「雙開」現場，白向群表示完全接受組織的處分決定，對於自己所犯的嚴重錯誤懊悔萬千，並告誡廣大黨員干部「當官發財兩條道」，當官就不要發財、發財就不要當官。