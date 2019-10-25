雲南原書記秦光榮被逮捕　曾被控家風敗壞、對配偶子女失管失教

10月25日，據最高人民檢察院微博消息，全國人大原內司委副主任委員、雲南省委原書記秦光榮涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對秦光榮作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

今年5月9日，秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。9月26日，官方通報稱，秦光榮被開除黨籍。

中共雲南省委原書記秦光榮。（wlt）

當時的通報稱，秦光榮理想信念喪失，背棄初心使命，毫無黨性原則，對黨不忠誠不老實，做兩面人，公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論，履行主體責任失職失責，徇私干預紀檢監察工作，嚴重破壞黨的組織路線，扭曲用人導向，大搞迷信活動；在組織函詢時不如實說明問題，不按規定報告個人有關事項；大肆收受禮品禮金，違規干預和插手礦產資源轉讓；特權思想嚴重，追求個人名利和物質享受，貪圖奢靡享樂，生活腐化墮落，家風敗壞，對配偶子女失管失教，縱容親屬利用其職務影響謀取私利；毫無紀法意識，與不法私營企業主沆瀣一氣，肆無忌憚聚錢斂財，大搞權錢交易，在職務晉升、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受財物，對任職地區的政治生態造成嚴重破壞，對黨的事業和形象造成嚴重危害。

資料顯示，秦光榮，1950年12月生，湖南永州人。2011年8月，秦光榮成為雲南省委書記，在這個位子上他工作了3年，2014年11月，秦光榮赴全國人大任職。

秦光榮之子秦嶺。（網絡圖片）

伴隨着秦光榮的落馬，其諸多從政往事被翻出。此前曾有媒體稱，秦光榮把自己侵吞的國有資產，轉給令計劃家族和周永康家族，來換取更多的政治利益和保護。 他還被指與薄熙來有關係：在薄熙來赴雲南考察期間，時任雲南省省委書記的秦光榮曾陪同薄熙來「喂海鷗」。

另據《中國新聞週刊》報道，其子秦嶺涉華融賴小民系列案被控制後不久，秦光榮迫於壓力，攜妻黃玉蘭同日主動投案，他也成為「正部級主動投案第一人」。