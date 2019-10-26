習近平：把區塊鏈作為核心技術自主創新重要突破口

據央視新聞報道，中央政治局24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習。 中共總書記、國家主席習近平在會上強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中有重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

習近平主持中央政治局第十八次集體學習並發表講話。（央視新聞截圖）

報道稱，習近平在主持學習時發表講話。他指出，區塊鏈技術應用已延伸到數字金融、物聯網、智能製造、供應鏈管理、數字資產交易等多個領域。中國在區塊鏈領域擁有良好基礎，要加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，積極推進區塊鏈和經濟社會融合發展。

習近平強調，要努力讓中國在區塊鏈這個新興領域走在理論最前沿、佔據創新制高點、取得產業新優勢。要推動協同攻關，加快推進核心技術突破，為區塊鏈應用發展提供安全可控的技術支撐。也要加強區塊鏈標準化研究，提升國際話語權和規則制定權。

他指出，要推動區塊鏈和實體經濟深度融合，解決中小企業貸款融資難、銀行風控難、部門監管難等問題。要利用區塊鏈技術探索數字經濟模式創新，為打造便捷高效、公平競爭、穩定透明的營商環境提供動力，為推進供給側結構性改革、實現各行業供需有效對接提供服務，為加快新舊動能接續轉換、推動經濟高質量發展提供支撐。

習近平還說，要探索「區塊鏈+」在民生領域的運用，積極推動區塊鏈技術在教育、就業、養老、精准脫貧、醫療健康、商品防偽、食品安全、公益、社會救助等領域的應用。也要利用區塊鏈技術促進城市間在信息、資金、人才、征信等方面更大規模的互聯互通，保障生產要素在區域內有序高效流動。

習近平強調，要加強對區塊鏈技術的引導和規範，探索建立適應區塊鏈技術機制的安全保障體系，把依法治網落實到區塊鏈管理中，推動區塊鏈安全有序發展。相關部門及其負責領導者要注意區塊鏈技術發展現狀和趨勢，使區塊鏈技術在建設網絡強國、發展數字經濟、助力經濟社會發展等方面發揮更大作用。

（央視新聞）